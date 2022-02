L’incendio sul Gambarogno, la morte di Zamparini e il salvataggio al supermercato nel podcast dell’ 1 febbraio

Le principali notizie di martedì 1 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

È sempre l’incendio sul Gambarogno a preoccupare le squadre di vigili del fuoco italiane e ticinesi impegnate sui due versanti del monte. Le fiamme sono attive solo sul fronte svizzero mentre quello italiano è seguito costantemente dalle squadre allertate dal comando di varese. Sono entrati in azione anche due canadair italiani per partecipare alle opere di contenimento del rogo alimentato nella notte dalle forte raffiche di vento. Le autorità ticinesi hanno chiesto l’intervento dei due velivoli che sono decollati da Genova e sono in grado di sganciare oltre 6000 litri d’acqua a ogni lancio.

Si è spento la notte scorsa Maurizio Zamparini,l’ex presidente delle squadre di calcio del Venezia e del Palermo molto conosciuto anche nel Varesotto perchè proprietario del Mercatone e dell’Emmezeta: due delle più importanti realtà commerciali del Sempione. A Vergiate ricordano Zamparini come una persona decisa – burbera – ma decisamente buona, sempre pronta a dare una mano a chi ne avesse bisogno e attivissimo nella promozione di ogni tipo di sport.

Arresto cardiaco al Carrefour, la cassiera si mobilita e salva la vita al cliente. È successo al negozio di viale Milano a Gallarate dove un cliente di 65 anni al termine della spesa ha accusato un malore nel parcheggio. Il personale è quindi intervenuto con le corrette manovre rianimatorie fino all’arrivo dei soccorsi del 118

Favorivano l’ingresso in italia di donne dalla Romania da impiegare come badanti. I lavori erano in nero e le donne, senza documenti in regola, dovevano anche pagare 10 euro per avere un posto sul divano dove dormire. La storia di sfruttamento è stata al centro di un procedimento davanti al giudice del tribunale di Varese. Due gli imputati accusati di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. L’appartamento era in via Piave a Varese mentre l’agenzia di intermediazione era a Gavirate.

È finito a reti inviolate il recupero della 21esima giornata della Pro Patria che, allo Speroni di Busto Arsizio, hanno affrontato i gialloblu del Trento. Entrambe le squadre erano alla ricerca della prima vittoria nel 2022 e di punti fondamentali per assicurarsi la zona salvezza. Per i tigrotti si è visto un buon prima tempo ma la squadra è andata spegnendosi nella ripresa.