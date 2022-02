L’incidente mortale, i rifiuti prodotti nel Varesotto e i 30 anni del Ponte del Sorriso nel podcast del 18 febbraio

Un uomo di 43 anni ha perso la vita travolto da un’auto sul raccordo autostradale in uscita dalla città di Varese. L’automobilista, un cittadino marocchino residente a Sumirago, viaggiava in direzione sud quando è andato a sbattere contro il guard rail facendo un testa coda. Dopo essersi rimesso in viaggio è finito nuovamente fuori strada. A quel punto è sceso dalla vettura senza indossare il gilet ad alta visibilità ed è stato investito da una macchina che stava entrando in città. Ai soccorritori intervenuti, le condizioni del conducente sono apparse gravissime. È morti poco dopo l’arrivo in ospedale.

E il Comune di Busto Arsizio ha deciso di intensificare le attività di indagine per gli incidenti con omissione di soccorso. L’ultimo, avvenuto il 16 febbraio, ha riguardato un motociclista rimasto ferito nell’impatto con un’auto che poi è fuggita. Le indagini hanno permesso di denunciare un uomo di 70 anni di Gallarate che viaggiava a bordo di un’auto priva di revisione. Lo scorso anno sono stati 70 gli incidenti stradali dove i responsabili si sono dati alla fuga. In 16 casi ci sono state lesioni personali, e c’è l’ipotesi di reato. In altri 54 casi si sono registrati solo danni alle cose per cui cui la violazione è solo amministrativa.Le indagini hanno permesso di individuare 45 autori di cui 11 autori coinvolti in incidenti con feriti.

Volevano rivedere i famigliari e per questo hanno fatto un “colpo di testa” e sono evasi dal carcere di Varese. Così i due detenuti, che sono stati arrestati mentre si nascondevano nel cimitero di Induno Olona, hanno spiegato al giudice il motivo della loro fuga. È stata proprio la moglie di uno dei due ad avvisare le forze dell’ordine dopo aver respinto il marito che aveva bussato alla porta.

meno rifiuti urbani e più raccolta differenziata. È il risultato dell’analisi condotta sulla produzione di scarti registrata nel 2020 in Regione Lombardia. Nell’anno del primo lock down abbiamo prodotto il 3,4% in meno di scarti ma la quota di rifiuti riciclati ha raggiunto il 73% e quella di energia recuperata ha raggiunto il 90%. Ogni cittadino ha realizzato quasi 470 chili di rifiuti in un anno. In provincia di Varese le tonnellate di rifiuti sono state 413.250 e si è collocata alla terza posizione per differenziata con il 78,17% .

Era il 18 febbraio del 1992 quando 6 mamme si ritrovarono per dare vita ad un’associazione per migliorare l’assistenza sanitaria che veniva allora offerta ai piccoli ricoverati al Del Ponte. Sei mamme che avevano avuto la stessa esperienza di ricovero del proprio figlio e che avevano constatato quanto fosse tutto inadeguato. Inizia così il raccolto di Emanuela Crivellaro presidente della Fondazione Il Ponte del Sorriso che ha festeggiato 30 anni di attività. Una presenza fissa nelle pediatrie di Varese, Cittiglio, Busto Arsizio e che ha contribuito a realizzare il polo pediatrico del Del Ponte, uno dei 5 della Lombardia.