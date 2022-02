L’insegnamento della storia in francese del liceo Manzoni di Varese su “laboratorio scuola” della RAI

Il liceo linguistico “Alessandro Manzoni” di Varese sarà protagonista dell’ottava puntata di Laboratorio Scuola, il programma tv che propone un ‘viaggio’ nell’Italia dell’innovazione didattica fatto di racconti raccolti nelle scuole del Paese e supportati dal contributo di esperti. L’iniziativa nasce nell’ambito della collaborazione Ministero dell’Istruzione-RAI.

Verrà presentato l’insegnamento della storia in lingua francese utilizzando device di documenti, dipinti, architetture, film e brani musicali. Nello studio della Rivoluzione francese, ad esempio, studentesse e studenti hanno creato – grazie a un’App – dei PoV, i Point of View. Brevi video in “formato social” che mostrano il punto di vista di qualcuno. In questo caso, di Robespierre e di Luigi XVI.

Tutte le puntate sono in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11.00 e alle 15.00 su Rai Scuola (canale 146). Sul sito di Rai Scuola sono presenti, inoltre, le clip con le singole scuole e gli esperti che hanno contribuito alla realizzazione della trasmissione: https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/laboratorioscuola.