Il Lions Club Varese Prealpi premia Antonello Santoni, il poliziotto dal cuore d’oro

Un premio alla dedizione, all’impegno e al grande senso di umanità. Una targa importate quella che il Lions Club Varese Prealpi questa sera (17 febbraio) ha consegnato nella mani di Antonello Santoni, il poliziotto che ha aiutato un clochard trovato malconcio sulle banchine della stazione ferroviaria di Malpensa.

Santoni, 56 anni, di Arona, vice ispettore in servizio presso l’Ufficio Polizia di Frontiera di Malpensa si è preso cura dell’uomo e non lo ha mai lasciato solo, fino alla morte, per un tumore. Commosso e sommerso dagli applausi dei presenti, il poliziotto ha ringraziato per il riconoscimento e ha ricordato il suo impegno e quello dei colleghi, «Un lavoro di squadra che ha permesso di aiutare un uomo solo, che non aveva nessuno. Ci siamo adoperati perché giungesse alla sua fine in maniera dignitosa come è giusto che accada ad ogni persona», spiega Santoni, raccontando dell’impegno profuso per il senzatetto arrivato dall’America senza nulla. Un’occasione per ribadire l’impegno di tutti i giorni delle forze dell’ordine: «È frequente, soprattutto per la Polizia dell’aeroporto di Malpensa incontrare persone in difficoltà», conclude. Accanto a lui il vicequestore Stefano Milani che ha ricordato i tanti episodi che vengono gestiti nella quotidianità e senza essere sotto i riflettori: «Casi che spesso denotano tanta solitudine, ce ne sono tanti. Una situazione che emersa soprattutto in questi anni di pandemia».

Il riconoscimento è stato consegnato nella tradizionale serata che il Lions Club Varese Prealpi organizza oramai da 40 anni per le Forze dell’Ordine. Il riconoscimento viene concordato dai Lions con le massime autorità cittadine e provinciali e consegnato a chi si è particolarmente distinto nel lavoro quotidiano a difesa dei cittadini. «E’ un modo per far sentire la vicinanza del club, ma anche di tutta la cittadinanza, all’impegno che uomini e donne in divisa pongono al servizio della comunità – ha sottolineato il presidente dei Lions, Giuseppe De Gasperin -. Questa targa vuole essere un riconoscimento verso tutte le forze dell’ordine. Quello che noi vediamo è solo una piccola parte rispetto al lavoro che svolgono tutti i giorni».

Alla cerimonia di consegna del premio, hanno partecipato anche il sindaco Galimberti, il Vice Prefetto Vicario, il Questore e il suo vice, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Prevosto di Varese, il dirigente della Polaria di Malpensa e il Comandante di Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Varese.

Antonello Santoni, in servizio presso l’Ufficio Polizia di Frontiera di Malpensa, come spiegato durante la consegna della targa, si è prodigato con dedizione e spirito caritatevole nell’assistenza e cura di soggetti emarginati e bisognosi. In particolare si è preso cura di un senza tetto trovato malconcio sulle banchine della stazione ferroviaria di Malpensa, lo ha curato, ripulito e portato in ospedale. Le condizioni dell’uomo erano però particolarmente gravi in seguito all’evoluzione di un tumore. Santoni non lo ha abbandonato e, sfruttando il proprio tempo libero, lo ha amorevolmente assistito nell’hospice di Besano assicurandogli, fino all’ultimo giorno, la vicinanza e l’amorevole comprensione di cui il clochard, solo e senza compagnia, aveva necessità. Non solo: durante il periodo di lockdown, il Vice Ispettore Santoni, nelle ore libere dal servizio, ha svolto quotidianamente attività di volontariato a favore di cittadini bisognosi provvedendo a fare per loro la spesa di generi alimentari e medicine.