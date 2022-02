Lisanza “ombelico del mondo” protagonista nell’ultima puntata di Sesto alle 7

Una puntata lacustre, l’ultima di ‘Sesto alle 7’, l’amata trasmissione radiofonica che, con toni ora seri e ora scanzonati, fa conoscere e racconta Sesto Calende ogni venerdì sera, naturalmente alle 7.

Venerdì 4 febbraio è andato infatti in onda, rigorosamente in diretta, il nono appuntamento della trasmissione condotta dal trio formato da DjClo, Fabio Barisone e Marco Limbiati, con tappa nella “frazione gioiello” di Sesto Calende che si affaccia sul Lago Maggiore: Lisanza.

Come da consuetudine, anche per l’ultima puntata la trasmissione ha avuto luogo in nuova location della città, in modo tale da poter esplorare ogni angolo e ogni scorcio del borgo sestese. Per l’occasione, il trio, in realtà un duo visto l’assenza di Fabio in postazione, si è trovato al RAF Cafè nella centrale Piazza Colombo a Lisanza, punto di ritrovo per molto lisanzesi e simpaticamente definito “ombelico del mondo“.

Nella settimana di Sanremo, tra una canzone e l’altra, gli speaker sono stati ospiti della Famiglia Farina (Francesca, Lucia, Raffaele e Prisco) e delle onde web di SMS Radio con curiosità ‘strettamente Lisanzesi’. Un viaggio alla scoperta della terra di laghee e di sindaci sestesi reso possibile grazie all’intervento di Roberto Caielli (primo cittadino di Sesto Calende dal 1995 al 2004) che ha raccontato la storia e le curiosità della frazione dove è nato e che, prima del 1927, era Comune della Provincia di Como. Ad affiancarlo c’è stato Antonio San Francesco, capo rione di Lisanza, che ha raccontato dei recenti duelli sul Fiume Ticino in occasione del Palio Sestese. Infine spazio gli amici a quattro zampe con Anna Fontana che, proprio a Lisanza, ha recentemente aperto un Centro di Educazione Cinofila.

Ascolta la puntata integrale di Sesto alle 7:

Il prossimo appuntamento di ‘SESTO alle 7’ sarà Venerdì 11 Febbraio 2022 da Crema&Cioccolato in Piazza Berera a Sesto Calende.