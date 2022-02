Lo storico: “Mani Pulite è stato come una guerra, ma non ha migliorato la politica nè eliminato la corruzione”

A trent’anni dall’inizio di Mani Pulite, iniziate 17 febbraio 1992 con l’arresto di Mario Chiesa, quella inchiesta è ormai parte integrante della Storia d’Italia.Ma che effetti ha avuto sulla nostra società, e sulla vita politica italiana? Abbiamo provato a chiedere il parere a uno storico, Marco Cuzzi, ordinario di storia contemporanea alla facoltà di Scienze Politiche dell’università Statale di Milano.

A cui, prima di tutto, abbiamo chiesto se Mani Pulite e Tangentopoli, viste trent’anni dopo, hanno davvero inciso nella vita degli italiani:

«Non c’è dubbio: c’è un prima e un dopo mani pulite nella storia della politica italiana – ha risposto il professor Cuzzi – La prima è caratterizzata da una certa esperienza che ha portato, nella sua parte negativa, a corruzioni, finanziamenti illeciti e altre storture dovute anche alla guerra fredda che vedeva i grandi partiti avere ampi aiuti internazionali. Prima di mani pulite, però, la dinamica politica era comprensibile. Dopo, la trasformazione politica è stata tanto radicale da cambiare tutto, con effetti imprevedibili anche per i magistrati. Un cambio che ha sicuramente influenzato la storia di questo paese quanto un conflitto o una guerra civile: c’è una cesura fortissima tra prima e dopo».

Alcuni effetti però non sono cambiati: «La corruzione per esempio, a parer mio è continuata, a più livelli. La vulgata ha voluto far credere che riguardasse solo i politici, ma anche gli imprenditori ne sono stati coinvolti dopo».

Per quanto riguarda gli effetti sulla politica, invece: «Quell’esperienza, partita da valori buoni, ha avuto come risultato la decapitazione della vecchia politica, che aveva molti difetti ma anche il compito di sorvegliare le altre realtà, le quali dopo mani pulite hanno potuto invece muoversi indisturbate. Col senno di poi, una soluzione politica sarebbe stata meglio: i giudici si muovevano per fare chiarezza, ma le condanne alla fine furono poche. E non so se l’obiettivo del fare chiarezza sia stato raggiunto».

L’impressione è che quella inchiesta azzerò totalmente la politica, che ricominciò da quell’anno come se fosse il suo anno zero…

«Durante la guerra di liberazione contro il fascismo, le forze in clandestinità per prepararsi a sostituire lo status quo studiarono la politica precedente, magari in forma critica (Penso a Gobetti rispetto al pensiero di Croce), ma con coscienza. Si stava formando una nuova classe dirigente piu giovane, che contestava gli errori ma rispettava la statura morale di quella precedente. In questo caso invece è successa una cosa diversa: c’è stato un inorridimento, una completa cancellazione della classe politica che non si poteva piu nemmeno citare, nessuno escluso: nemmeno chi aveva contribuito a creare la Repubblica».

Una reazione che ha creato un effetto a catena.

«Il punto di partenza è stato il rifiuto totale della politica: con il risultato che è nata una nuova classe dirigente fatta da politici che si definivano “non politici”, il che è un paradosso visto che sono chiamati a fare politica. Un esempio evidente è recentissimo, quello dei Cinque stelle, una formazione che è una delle filiazioni del rifiuto della politica: alla fine anche loro però non a caso anche loro devono muoversi, e lo fanno, come politici».

Forse il problema è che gli italiani non ci credono proprio più, alla classe politica….

«Gli italiani da allora hanno passato diverse fasi: nella prima hanno pensato che tutti i politici fossero una banda di gangster, nella seconda si sono affidati a chi ha promesso di “aprire il parlamento come scatola di sardine”, alla spada di Alberto da Giussano, o in alternativa hanno dato fiducia ad imprenditori piuttosto che a politici. Gli stessi partiti rimasti si sono disconosciuti: dicono che sono diventati qualcos’altro, con un risultato piuttosto fumoso e poco entusiasmante. Forse si sta creando ora una nuova classe politica, ma a distanza di molto tempo. Nel frattempo bisogna capire come il popolo italiano abbia metabolizzato l’antipolitica».

Come ha reagito, il popolo, da quel che vede?

«Il popolo prima ha rifiutato il passato e ha investito sul futuro. Ma anche questo si è rivelato molto deludente: il rischio è che a questo punto dicano basta. Il rischio di dire “basta” in questo caso, però, non è quello rifiutare solo questa situazione, ma la democrazia».

E ora?

«In questi due ultimi anni siamo in una situazione di sospensione: siamo in una sorta di CLN (comitato di liberazione nazionale, ndr) della pandemia, dove c’è ampia comunione di intenti e di solidarietà. Ma poi tutto finirà. E quando manca una cultura politica, un lavoro di formazione o di creazione di quadri, non si riesce a produrre niente. Penso alla rielezione del presidente della Repubblica, che è una dimostrazione provata che le forze politche di adesso non sono riuscite a trovare un gruppo dirigente, un’immagine, un programma condiviso che possa garantire sicurezza. E alla fine gli italiani applaudono, un po’ sorpresi, alla rielezione di Mattarella. Non lo hanno trovato perchè litigano troppo? O hanno interessi di parte piu importanti della politica? Oppure proprio non ci sono? Il problema, ora, è questo».