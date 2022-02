A Lonate Pozzolo 60mila euro dal Governo per le asfaltature

Con il recente arrivo di 60mila euro, un contributo che arriva dallo stato (legge di bilancio del 30 dicembre è decreto ministero dell’Interno 14 gennaio) per il 2022 e il 2023, il piano asfaltature di Lonate Pozzolo sale a 210mila euro: la votazione della modifica al piano Opere pubbliche 2022-2024 è stata fatta ieri sera, giovedì 24 febbraio, durante il consiglio comunale.

Una seduta che si è aperta con il pensiero all’Ucraina e la forte condanna dell’invasione russa da parte della sindaca, Nadia Rosa, esprimendo «ferma condanna all’invasione dell’Ucraina e ai bombardamenti della città. Il consiglio comunale esprime pieno sostegno sull’Ucraina».

Le nuove asfaltature

Nell’introdurre la delibera di giunta, l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Perencin, ha affermato che «aggiungendo soldi abbiamo aggiunto altre strade su cui intervenire». «La cifra va a intregrare i 150mila euro già stanziati dall’amministrazione; in questo caso i soldi che arrivano vengono messi tutti sulle asfaltature. Abbiamo già una lista dei tratti da rifare e siccome non si può far tutto teniamo una lista del degrado del manto stradale e procediamo da lì».

Gli interventi interesseranno la sistemazione del tratto che da via Dante va a via Molinelli, oltre a via Cavour; via Verga, specialmente il pezzo compreso tra via Pirandello e via Goldoni». Poi il tratto di via Giovanni XXIII (tra via Pellico e piazza San Francesco), via Antonio da Lonate, via Toti e via Della Centrale, compresi alcuni tratti di via Ticino.

L’opposizione non è rimasta soddisfatta, in particolare Ausilia Angelino, che ha commentato che «60mila euro sono un po’ pochi», ribadendo la forte contrarietà del suo gruppo «perché sappiamo benissimo che moltissimi soldi potevano entrare grazie all’Unione e si potevano fare di più in tema di opere pubbliche».

Diversa la posizione di Michele Rusconi (Grande Nord), che ha votato a favore, «anche se sono pochi sono soldi nostri; voto coerentemente rispetto alla votazione fatta lo scorso consiglio».

Dunque, al momento del voto, hanno espresso voto favorevoli 12 consiglieri, mentre hanno votato contro in 4 (Ausili Angelino, Claudia Fraccaro, Mauro Andreoli e Davide Regalia).