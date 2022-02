Lonate Pozzolo è pizzo free: consegnati gli adesivi ai commercianti

“Nel momento storico in cui viviamo, in piena crisi economica, con una pandemia di cui solo ora intravediamo la fine, è facile cadere preda di individui senza scrupoli, che offrono un’alternativa apparentemente semplice, allo Stato e alle istituzioni, offrendosi per aiuti economici o di altro genere. Tutti sappiamo che il conto da pagare sarà molto alto e salato. Chiediamo a tutti di avere fiducia nelle istituzioni a cui rivolgersi sempre, in modo diretto e senza remore, anche nel caso di dubbi o per segnalazioni. Ogni piccolo gesto contribuisce al bene di tutti. Ed è anche per questo che la consulta per la legalità ha proposto un semplice ma importante segno, tangibile per la tutela della legalità quotidiana; un adesivo da apporre sulle vostre vetrine in maniera visibile a tutti, a testimonianza diretta su quali sono le scelte e i principi da perseguire”.