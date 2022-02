L’online strumento per vendere anche nel mondo reale. Sei corsi gratuiti a partire dal 21 febbraio

È un distretto del commercio che guarda lontano quello di Malpensa Nord Ticino. Un Did attivo, propositivo, coraggioso nelle scelte. Rientra in quest’ultima categoria l’ultima iniziativa in ordine di tempo, pronta a partire il prossimo 21 febbraio con il primo di sei appuntamenti dedicati all’utilizzo del web in chiave commerciale. Un percorso gratuito rigorosamente online (altra novità) riservato alle attività commerciali e ai professionisti dei nove comuni compresi nell’area di competenza del Did: Angera, Mercallo, Mornago, Taino, Somma Lombardo, Sesto Calende, Golasecca, Varano Borghi e Vergiate. “Non solo web marketing: tutto quello che devi sapere per promuovere la tua attività nel 2022, on-line e nel mondo reale” è il tema proposto, sviscerato durante ogni incontro “virtuale” sempre in orario serale, sempre al lunedì (ad eccezione dell’ultimo appuntamento il 26 aprile che si svolgerà di martedì) dalle 20.45 alle 22.30.

DAL VIRTUALE AL MONDO REALE

Spiega Gianluca Kovarich, organizzatore del corso e ideatore di Esplora il Lago Maggiore Academy, un percorso formativo nato nel 2019 (pre-pandemia) a supporto delle attività ricettive presenti sul Lago Maggiore: «Si tratta di dodici ore di formazione finalizzate a fornire ai partecipanti le nozioni necessarie a comprendere tutto ciò che è necessario sapere, oggi, per promuovere la tua propria attività sia on-line che nel mondo reale». Il corso, infatti, avrà un focus particolare sul marketing – non solo”web marketing” – e su tutte quelle azioni attuabili fin da subito, anche e soprattutto all’esterno della vetrina virtuale, nel rapporto a tu per tu, che resta il vero e unico valore insostituibile. Ed ecco perciò che la relazione con cliente diventa centrale nella proposta dei sei webinar, con uno specifico focus in agenda il 14 marzo dal titolo “Customer experience nelle attività locali: ripensare la relazione con i clienti per avere successo nell’era post pandemica”. Relatrice-docente d’eccezione sarà Patrizia Menchiari, autrice del libro Cardio marketimg.

IL PROGRAMMA DEI CORSI

Lunedì 21 febbraio: Marketing: spesa o investimento? – Gianluca Kovarich

Lunedì 28 febbraio: Come aumentare il valore dei clienti, sia on-line che nel mondo reale! – Gianluca Kovarich

Lunedì 14 marzo: Customer experience nelle attività locali: ripensare la relazione con i clienti per avere successo nell’era post pandemica – Patrizia Menchiari

Lunedì 28 marzo: Visual Merchandising: specchio e anima della tuo punto vendita – Iris Chinni Lunedì 11 aprile: I contenuti su Instagram e Facebook: cosa pubblicare e come farlo al meglio, creatività, idee, tecniche e strategie – Alberta Barbagli

Martedì 26 aprile: serata dedicata alla “case history” con casi studio ed esempi pratici di (buone) strategie di marketing direttamente dal nostro territorio.

Tutti gli incontri verranno registrati e caricati all’interno di un’area riservata, alla quale sarà possibile accedere per tutta la durata del corso. In questo modo, per chi non potrà partecipare in diretta, avrà la possibilità di guardare le registrazioni di tutti gli interventi anche in un secondo momento. Come partecipare Per partecipare, occorre registrarsi a questo link: https://www.gianlucakovarich.it/eventi/non-solo-web- marketing-tutto-quello-che-devi-sapere-per-promuovere-la-tua- attivita-nel-2022/