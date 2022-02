L’Openjobmetis progetta un’altra scorribanda: è sfida alla Reggio Emilia di Caja

Nei giorni in cui a Pesaro viene messa in palio la Coppa Italia (sabato le semifinali, domenica la finalissima), Varese e Reggio Emilia si sono date appuntamento per giocare la partita “saltata” per il covid in casa emiliana lo scorso 23 gennaio. Le due biancorosse non si sono qualificate per le Final Eight, un po’ scottate dal girone di andata che ha visto la Openjobmetis in crisi e la Unahotels andare un po’ a strappi, forse anche stancata in qualche occasione dalla partecipazione alla Fiba Cup.

Ma nel primo confronto, a Masnago, non ci fu storia: Varese venne travolta con un divario di 39 punti, una vergogna per la formazione allora di Vertemati, in quella che fu la serata più nera della sua breve e grigissima permanenza sulla panchina della OJM. Fu la gran notte di Attilio Caja, che in un colpo solo silurò il suo successore ma anche Andrea Conti perché il gm diede le dimissioni al termine di quel disastro.

Ci volle ancora qualche tempo, a Varese, per dare una sterzata alla stagione ma è evidente che la Openjobmetis giunta a Bologna per sfidare la Unahotels (venerdì 18, ore 20,30; si gioca alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno) è squadra completamente differente da quella del -39. Le quattro vittorie nelle ultime cinque gare (con l’unico KO di un sol punto con la Virtus) hanno rimesso Ferrero e compagni nella vetrina “buona” del campionato e soprattutto hanno permesso di allontanare la zona retrocessione. Una posizione che però va consolidata, e non c’è nulla di meglio che una gara di recupero per risalire ancora la china.

Attenzione però, perché ogni partita è diversa dall’altra e questa Unahotels, pur tra alti e bassi, ha le armi per mettere in difficoltà Varese. Che, come sempre, si presenterà in campo con i suoi assetti “naniformi” per la perdurante assenza di un pivot di ruolo (Caruso è ancora out, anche se il recupero sembra procedere bene) che costringe Sorokas, Vene e Ferrero agli straordinari. Finora è andata di lusso, anche perché tutta la squadra ha lavorato a fondo per vincere la battaglia a rimbalzo e per aiutare i lunghi in difesa, ma non è detto che ciò possa durare a lungo, specie se gli avversari possono sfruttare uomini rocciosi come Hopkins e esperti come Baldi Rossi, freschi come Diouf.

IL DUELLO (1): CINCIA VS DENIK – La partita di Bologna è molto attesa anche per la sfida in regia: Andrea Cinciarini e Giovanni De Nicolao hanno infiammato il turno precedente nel quale sono stati tra i grandi protagonisti. Storica tripla doppia per l’esperto regista di Caja (mai nessuno nato in Italia lo aveva fatto in Serie A), prova da MVP per il giovane varesino nel successo in casa di Venezia. Entrambi avranno gli occhi addosso, come li avranno anche Keene da una parte e Olisevicius dall’altra, ovvero i due giocatori più rappresentativi per quanto riguarda i due attacchi.

IL DUELLO (2): CAJA VS ROIJAKKERS – Non abbiamo ancora citato – lo lasciamo per ultimo – Johan Roijakkers e forse è proprio lui l’uomo più atteso. Considerato per alcuni aspetti “il Caja olandese”, l’allenatore biancorosso è in realtà simile solo in qualche aspetto “all’Artiglio”, basti pensare alla varietà del suo gioco e al modo di utilizzare i giovanissimi. Sarà interessante vedere come Roijakkers affronterà “l’esame Caja” ma vale anche l’assunto contrario, perché l’ex di turno è formidabile a impostare la partita contro chi conosce bene ma potrebbe pagare un po’ l’effetto sorpresa. E patire la presenza di Vene (che Caja avrebbe rivoluto a Reggio) nelle file avversarie. Come al solito però, il verdetto lo darà il campo.

