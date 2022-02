Luigina Guasti eletta direttrice del Dipartimento di Medicina all’Università dell’Insubria

È la professoressa Luigina Guasti la nuova Direttrice del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria. Succede al professor Antonio Spanevello che ha lasciato l’incarico per impegni lavorativi.

Il nome della primaria di geriatria all’ospedale di Angera ha ottenuto 14 voti in più del rivale, il professor Paolo Grossi, primario all’ospedale di Varese e docente dell’Insubria di Malattie Infettive.

La scelta dei due contendenti non stata semplice: l’elezione della professoressa Guasti è giunta dopo tre votazioni. Ottantaquattro sono stati oggi i votanti su 96 aventi diritto: 47 i voti ricevuti dalla professoressa Guasti, mentre il professor Grossi si è fermato a 33. Due, infine, le schede bianche e 2 le nulle.

All’Università dell’Insubria Luigina Guasti, 63 anni, è professoressa associata di Medicina Interna, direttrice della Scuola di specialità in Geriatria e presidente del corso di laurea in Medicina e chirurgia, ed è direttrice della Geriatria dell’Asst dei Sette Laghi. È inoltre secretary del Nucleus del Council for cardiology practice e presidente della taskforce della Società europea di cardiologia.

«Lavoreremo con l’aiuto di tutti», è il commento della neoeletta. Nelle prossime settimane si procederà ad eleggere la nuova Giunta, che sarà composta da 3 professori ordinari, 3 associati, 3 ricercatori e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

Alla direttrice Luigina Guasti e al professor Paolo Grossi, infettivologo di fama internazionale, va il ringraziamento del rettore Angelo Tagliabue per il loro impegno nel Dipartimento di Medicina.