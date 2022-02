Luino dice addio a Umberto Ferrario, fondatore della pizzeria “Sibilla” e uomo generoso

Nel pomeriggio di ieri, 10 febbraio, è venuto a mancare Umberto Ferrario, figura storica di Luino, un “piezz ‘e core” della città, come si dice in napoletano. E un po’ di Napoli Umberto l’aveva portato in quel di Luino già nel 1975 con l’apertura della storica pizzeria “Sibilla” che, oltre a essere stata la prima pizzeria aperta sul territorio luinese, come specialità faceva proprio le pizze sul modello napoletano.

Un uomo dal cuor gentile, sempre disponibile e legato al suo lavoro: così lo descrive chi lo ha conosciuto. Prima in giro con la bici e poi in sella alla sua vespa Umberto girava spesso le vie di Luino e fin che ha potuto è rimasto “fedele” alla sua professione.

Nel 2020, dopo oltre cinquant’anni di gestione, condivisa con il figlio Vittorio, la nuora Antonella e la moglie Carmelina, chiamata Melina, decide di cedere l’attività. Poco tempo dopo segue un incidente che lo porta a stare lontano dalla famiglia, poi il ritorno a casa e infine la scomparsa, avvenuta all’età di 82 anni.

«Lo ricordo con molto affetto. Quando ero bambina avevo un negozio davanti alla sua pizzeria e le nostre famiglie sono sempre state molto unite, anche nei momenti tristi. Mando un forte abbraccio alla cara Melina», racconta l’assessora Elena Brocchieri.

I funerali si terranno domani, sabato 12 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa di San Pietro in Campagna a Luino.