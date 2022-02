A Luino proseguono i lavori in piazza Libertà: abbattute le colonne

Un pezzo di storia della cittadina lacustre che se ne va: dopo vent’anni le colonne di piazza Libertà a Luino sono state abbattute.

Al lavoro gli operai di Alfa srl, ditta a cui sono stati commissionati i lavori per la realizzazione della vasca di prima pioggia all’interno dell’area. La scelta di rimuovere le colonne è stata presa dall’attuale amministrazione Bianchi e, anche se non è ancora stato reso noto come diventerà la nuova piazza e dove queste strutture verranno posizionate, l‘auspicio rimane certo quello di un rinnovamento per la cittadina lacustre.

Tante le idee e i commenti che girano tra la comunità, altrettanti i post sui gruppi Facebook della cittadina che condividono con fotografie l’abbattimento delle colonne. Un mix di felicità mista malinconia, forse rabbia, quella che i luinesi staranno provando, passeggiandoci accanto, mentre si chiedono quale vita nuova si darà a piazza Libertà.

(Foto di Candido Quatrale)