Lunedì la nomina del nuovo presidente della Commissione Bilancio di Luino

Sono ancora “calde“ le dimissioni di Fabrizio Luglio da presidente della Commissione Bilancio che già i tempi della politica locale impongono un nuovo nome per la guida del “parlamentino” che precede i consigli comunali e approva documenti che vengono poi discussi nell’assemblea cittadina.

Dimissioni calde, si diceva, per via della decisione di Luglio di fare un paso indietro terminato il “mandato“, in accordo col resto della maggioranza, ma anche per la piccola tempesta politica sollevatasi dai banchi dell’opposizione coi consiglieri #Luinesi che hanno criticato l’atteggiamento della maggioranza.

Ora già lunedì prossimo, il 14 di febbraio, si riunirà la Commissione, che fra i pochi punti all’ordine del giorno – passaggi tecnici e approvazioni di regolamenti – vede, al primo posto, la decisione di nominare proprio il successore di Fabrizio Luglio.