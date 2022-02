Luvinate cambia l’impianto di illuminazione pubblica e cerca un gestore più veloce

In arrivo un nuovo impianto di illuminazione a Luvinate. Si è, infatti, concluso l’iter per l’acquisto di un sistema di illuminazione pubblica. Lo annuncia sul sito Facebook del Comune di Luvinate lo stesso sindaco Alessandro Boriani.

Ora verrà bandita la gara per la gestione con nuove tecnologie che mirano al risparmio energetico e al miglioramento della qualità della luce ai fini della sicurezza. Si andrà oltre, quindi, all’attività in regime di monopolio che creava qualche disagio per i tempi lunghi di intervento manutentivo.

Novità anche nella regolamentazione del parcheggio pubblico di fronte al Telaio. Verrà sistemata la segnaletica orizzontale e verticale e i parcheggi a tempo (gratuito), per un migliore e più ordinato utilizzo delle aree di sosta