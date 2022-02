Malgesso, prove di carico sul ponte della statale nella notte dell’8 febbraio

Anas ha programmato una prova di carico sul sovrappasso al km 12,519 della strada statale 629 ” del Lago di Monate” nel comune di Malgesso (in via Piave) per accertare la capacità portante del manufatto.

Per mitigare i disagi al traffico e per consentire l’esecuzione della prova di carico in condizioni di sicurezza sia per l’utenza che per gli operatori, è stata programmata la chiusura al traffico in della statale 629 su entrambe le carreggiate dal km 9,800 al km 13,100 in direzione Besozzo, nella notte di martedi 8 dalle ore 21:30 alle ore 5:00 del giorno successivo.

Il traffico veicolare verrà deviato in loco lungo la viabilità alternativa.