Malore al volante ad Azzate, esce di strada e colpisce una macchina in sosta

Verso le 16.20 di giovedì 10 febbraio un uomo di 67 anni ha avuto un malore mentre percorreva alla guida della sua auto via Piave, la strada principale di Azzate.

La macchina è uscita di strada terminando la corsa contro un’altra auto in sosta.

L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso – quindi in condizioni gravi – dopo il primo intervento della Sos di Azzate.

Sul posto anche i Carabinieri per i relativi rilievi.