“Manager non per caso”. La storia di Paolo Salvadeo in un libro

È uscito il 13 gennaio in libreria “Manager non per caso. Una bella storia tutta italiana” (Bonfirraro Editore) il nuovo libro di Luciano Landoni, giornalista economico, in cui ripercorre le tappe dell’avventura imprenditoriale di Paolo Salvadeo. Un libro intervista che ha come tema portante la business ethics. Non solo dunque il profitto al centro del fare impresa, ma anche i valori condivisi all’interno della comunità espressione della stessa impresa.

CHI È SALVADEO

Partito dalla provincia lombarda e sbocciato professionalmente a Firenze, Salvadeo dirige El.En. spa, una multinazionale che opera nel settore dei sistemi laser. Una strada complicata in cui «l’egoismo e la solitudine del manager» hanno trovato un equilibrio con gli affetti familiari. Il ricco percorso di Salvadeo si concretizza grazie a uno schema che l’imprenditore definisce “Il Teorema delle quattro C”: conoscenza, competenza, capacità e coraggio, a cui lo stesso Salvadeo aggiunge una certa dose di fortuna, che rappresenta la variabile imponderabile del teorema.

SAPER GUARDARE AL FUTURO

L’autore si concentra sul futuro, partendo dall’analisi del difficile presente. La pandemia da Covid-19 ha portato con sé una grave crisi economica ma anche, ben nascoste ma visibili a occhi preparati, insospettabili opportunità. Salvadeo diventa allora un esempio di quella resilienza oggi invocata a tutti i livelli della vita socio-economica del Paese. «In fisica resilienza è la proprietà di un corpo di resistere a un colpo molto forte. Noi ci siamo riusciti», rivendica il manager.

«Chi leggerà queste pagine – aggiunge l’editore Salvo Bonfirraro – si renderà conto che il passato glorioso è un futuro da perseguire, con coraggio e determinazione».

LA PRIMA PRESENTAZIONE A FIRENZE

“Manager non per caso. Una bella storia tutta italiana” verrà presentato per la prima volta a Firenze giovedì 20 gennaio, alle ore 19, nel Salone di Apollo di Palazzo Pucci. Oltre all’autore Luciano Landoni, saranno presenti Paolo Salvadeo e il giornalista Leonardo Bartoletti, come moderatore. Giovedì 3 febbraio il libro verrà presentato a Varese nel Salone degli Estensi a Palazzo Comunale, alla presenza dell’autore e del protagonista del libro.

________________________

Luciano Landoni

Manager non per caso, una bella storia tutta italiana

Pagine: 176

Prezzo: 20 euro