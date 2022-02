Manca personale, la protesta dei dipendenti dell’Ispettorato del lavoro

Il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entra in stato di agitazione e proclama per il prossimo 4 marzo lo sciopero nazionale. Le ragioni della protesta sono da ricondurre alla cronica mancanza di personale e di risorse adeguate, in particolare in Lombardia e a Varese dove si stima che ci sia un ispettore effettivo ogni 4.660 imprese attive e un dipendente dell’ispettorato per ogni 31.700 occupati.

Il piano di assunzioni di ispettori e funzionari amministrativi viene giudicato insufficiente. Inoltre, si lamenta l’esclusione del personale dell’ispettorato nazionale, a cui si applica il contratto collettivo di lavoro, dalla armonizzazione dell’indennità di amministrazione riconosciuta ai dipendenti del ministero del Lavoro.