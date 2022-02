Maristella Daolio è il nuovo vicesindaco di Viggiù, a Carmelo Chiofalo la delega a Bilancio e Comunità montana

Cambio della guardia nella Giunta di Viggiù, dove, secondo un programma definito all’inizio del mandato, il sindaco ha provveduto a nominare Maristella Daolio nuovo vicesindaco, al posto di Carmelo Chiofalo (entrambi nella foto con il sindaco nel corso del consiglio comunale di insediamento).

«Come già preannunciato, in occasione del primo consiglio comunale, nell’ormai lontano giugno del 2019, il nostro gruppo consiliare aveva, sin dal nostro insediamento, deciso che il ruolo di vicesindaco fosse ricoperto in alternanza da Carmelo Chiofalo e Maristella Daolio – spiega il sindaco Emanuela Quintiglio – Dopo due anni e mezzo, è giunto il momento del passaggio di testimone. Proprio come in una staffetta, l’alternanza nel ruolo di vicesindaco, si conferma come la principale risorsa del nostro gruppo sia la capacità di fare squadra: uniti, seppur con idee e sensibilità singole, nell‘intento comune di amministrare al meglio la nostra Viggiù».

Sia Carmelo Chiofalo che Maristella Daolio continueranno a mantenere le deleghe già affidategli come assessori: «In aggiunta il vicesindaco Daolio avrà anche la delega alle pari opportunità, che integra e completa le funzioni a lei già assegnate in ambito sociale e dell’istruzione, mente l’assessore Chiofalo si vedrà assegnata anche la delega al bilancio e la rappresentanza in Comunità Montana perché possa continuare l’ottimo lavoro sino ad oggi svolto come nostro rappresentante nell’assemblea comunitaria. Ringrazio entrambi per quanto fatto fino ad oggi: da domani cambierà il vice sindaco, ma non certo l’impegno e l’entusiasmo di tutti nell’amministrare al meglio il nostro bel paese».

Dunque un’alternanza prevista, che non incrina in alcun modo l’armonia del gruppo di lavoro: «Ho avuto la fortuna di essere il “secondo” di ben tre sindaci, per un totale di nove anni da vice sindaco, su un totale di 15 di maggioranza. Ho imparato un po’ da tutti loro – conferma Carmelo Chiofalo annunciando il suo cambio di ruolo – Con Antonio Banfi è nata una grande amicizia partendo da una rivalità. Con Emanuela Quintiglio c’è un’amicizia pura ed una piena stima reciproca che va ben oltre l’amministrazione. E che credo sia il punto di forza. Il Gruppo rimane il Gruppo: questo passaggio di testimone era previsto fin dall’inizio nella consapevolezza che non è il ruolo ma la volontà che ti porta i risultati. E questo è il mio obiettivo negli incarichi che ricopro tuttora e che porterò avanti nei prossimi due anni. In bocca al lupo a Maristella, certo che saprà farsi valere».

Dal nuovo vicesindaco ringraziamenti e attestati di stima per il suo predecessore: «Grazie Melo per le tue parole – scrive Maristella Daolio – Grazie per aver condiviso la tua esperienza amministrativa, è stato un aiuto prezioso per me, per noi. Grazie per il generoso impegno che hai avuto e continuerai ad avere. Perché sei uno che crede nel bene comune e nella passione politica. Grazie al mio sindaco che mi e ci tiene “sempre sul pezzo” e con la sua forte determinazione trascina, sprona, porta a migliorare ad alzare sempre di più l’asticella».