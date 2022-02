“Tuo marito ha molestato mia figlia”, in aula a Varese il racconto

“A settembre 2015 mia sorella mi ha chiamato al telefono mentre ero in treno per dirmi degli abusi subiti da mia nipote. Appena sono arrivata a casa ho letteralmente assalito mio marito che mi disse di non aver fatto nulla, di non saperne niente. Da allora abbiamo vissuto da separati in casa, poi è arrivata la separazione, e il divorzio. È stato come aver subito una coltellata”.

Cosa succede in una famiglia se un parente strettissimo viene accusato di violenza sessuale su minore? Succede quello che la moglie dell’imputato comparso oggi in aula ha riferito dinanzi al Collegio giudicante che dovrà far luce su di un’accusa pesante legata a sospetti di abusi sessuali ai danni di una ragazzina durato anni. La giovane faticava a parlare della cosa, ne aveva parlato con una vicina di casa, sentita in aula.

Poi aveva riferito qualcosa a un fidanzatino, anche lui chiamato a testimoniare: poche confidenze avvenute nel 2018, niente dettagli, e in più la promessa strappata al ragazzo di non parlarne con nessuno. Poi la decisione della ragazzina, nata nel 2001, di andare ai carabinieri a denunciare, nell’agosto 2018.

I fatti si sarebbero svolti in un contesto famigliare in un paese del Varesotto: “La ragazza frequentava la nostra casa, era come una terza figlia per noi, e a volte dormiva a casa nostra”, ha poi raccontato la zia materna, ex moglie dell’imputato oggi in aula.

Nel corso dell’udienza è stato sentito anche il consulente tecnico dell’accusa che ha analizzato il pc portatile contenente link di navigazione su siti porno, oltre a immagini pornografiche e pedopornografiche: nel capo d’imputazione oltre alla violenza sessuale viene contestata pure la “corruzione di minorenne” quando cioè viene fatto assistere ad atti sessuali un minore di 14 anni, o “mostrati” “materiali pornografici, al fine di indurre a compiere o a subire atti sessuali”.

Gli episodi contestati si riferiscono a un periodo durato anni, dalla tenera età all’adolescenza della ragazza.