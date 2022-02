Marnate pensaci tu: una raccolta fondi per la scuola dell’infanzia

Un nuovo spazio colorato, sicuro e soprattutto all’aperto per i bambini. È il progetto su cui, da qualche tempo, stanno convergendo energie ed entusiasmi della comunità marnatese.

Da qualche mese, infatti, sulla piattaforma Gofoundme è stata lanciata una raccolta fondi per realizzare dei lavori alla scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria san Luigi.

Il progetto è grande, ambizioso e ha le radici in un momento grigio che tutti abbiamo vissuto e di cui hanno sofferto purtroppo anche i bambini: il Covid.

Ce lo racconta la coordinatrice della struttura, Simona Spillare, riportando la memoria agli ultimi due anni: «Ciò che è successo ha cambiato le vite di tutti ed è stato sicuramente difficile, ma ha saputo portarci anche degli aspetti positivi. Nella nostra struttura, ad esempio, i genitori hanno smesso di accompagnare i loro figli fino agli armadietti, li salutano all’esterno e questo non ha fatto che rendere i piccoli più autonomi».

«Inoltre, per rispettare i protocolli ministeriali, abbiamo cercato di proporre più attività all’aria aperta. Gli spazi esterni sono sempre stati fondamentali nella nostra offerta didattica e ludica, con attività dedicate ai cinque sensi e alle stagioni, ma la necessità di evitare troppe ore in classe ci ha donato una nuova prospettiva. Stare fuori è davvero stimolante, per i bambini e anche per noi, che riceviamo un grande insegnamento da loro: la loro curiosità, l’attenzione per le piccole cose e le domande sui dettagli che ci rivolgono sanno donarci tanto. E’ un nuovo modo di concepire il trascorrere del tempo, più in linea con i ritmi della natura. L’altro giorno abbiamo osservato i movimenti di alcune formiche che trasportavano delle briciole: i bambini erano divertiti e davvero interessati».

Questo nuovo approccio ha convinto la direzione a valutare un restalyng dell’area esterna: «C’è questo vecchio campo di basket che viene utilizzato per il gioco libero. Abbiamo deciso di cambiare tutta la pavimentazione, inserendone una antitrauma, così da renderlo sicuro, funzionale e..colorato, con i giochi di una volta, come la campana. Con i nostri fondi siamo riusciti solo a coprire la prima parte del campo, ma non abbiamo le finanze per rivestirlo tutto. Inoltre ci hanno già avvisato che dal preventivo iniziale, stilato prima dello scoppio della pandemia e pari a 45mila euro, il prezzo finale sarà più alto a causa dell’aggravio dei costi dei materiali» chiarisce la coordinatrice.

Per far fronte alle ingenti spese, lo staff dell’asilo ha deciso di chiedere aiuto ai genitori e alla comunità marnatese, lanciando una campagna di crowfunding sulla piattaforma Gofoundme: «Ci siamo rivolti ai nostri concittadini, pensando che tanti di loro hanno frequentato da piccoli questa scuola del’infanzia e vi sono rimasti legati, magari hanno iscritto qui anche i loro figli e nipoti – racconta Monica Giorgetti, una delle educatrici, che sta seguendo la raccolta fondi – Per il momento abbiamo coperto una piccola parte di spese, che contribuirà alla realizzazione del nostro campo. Speriamo la generosità dei marnatesi continui. I bambini sono entusiasti, non vedono l’ora di vedere il lavoro completato e di poter giocare nel nuovo campo».

Un murales colorato e ricco di significato all’ingresso dell’asilo

Un lavoro di squadra per portare nuovi colori alla scuola dell’infanzia san Luigi, dunque, con il pensiero rivolto al futuro e la consapevolezza che il Covid, che tanto ha portato via a tutti, non ha cancellato la voglia di giocare ai nostri bambini, e questa è la vittoria più grande.

Per contribuire alla raccolta fondi della scuola dell’infanzia san Luigi: cliccare su Gofoundme