A Masnago c’è la Virtus tricolore: la Openjobmetis cerca un’altra impresa

Se la vittoria della Openjobmetis su Venezia e la doppietta contro Trento rientrano già nella categoria delle imprese, un eventuale successo sulla Virtus Bologna campione d’Italia potrebbe inserirsi direttamente nel novero dei miracoli. Che però, qualche volta, accadono: per questo l’attesa per la sfida lanciata dalla formazione biancorossa alle Vu Nere (domenica 6, ore 20,45) in città è altissima.

I pochi biglietti disponibili (capienza sempre al 35%, circa 1.800 spettatori totali, abbonati compresi) sono andati esauriti in un paio di giorni, perché la squadra di Roijakkers è tornata a scaldare animi che si erano raffreddati nei mesi precedenti. Anche se la pessima notizia del venerdì – la frattura alla tibia per Willy Caruso – ha reso la sfida alla Segafredo ancora più complicata.

La squadra di Scariolo è a sua volta incompleta (Teodosic infortunato; Belinelli, Sampson e Hervey positivi al covid), ma proprio sotto i tabelloni può contare su un Jaiteh in gran forma spalleggiato da Tessitori. Centimetri, chili ed esperienza alla quale Varese può opporre un Sorokas brillante e generoso ma fuori ruolo, con Vene, Ferrero e il giovane Virginio a provare a dare una mano.

In pratica la Virtus sarà quella che ha perso in settimana con il Buducnost complicando il proprio cammino in Eurocup; in campionato invece i bianconeri hanno dribblato molte trappole e sono alle spalle di Milano (vincente a Trento nell’anticipo del sabato sera). Il cammino interno quindi sorride alla Segafredo, antichissima rivale della Pallacanestro Varese che anche per questo (e per la pessima prestazione dell’andata) vorrà vendere cara la pelle.

Starà a Roijakkers, al suo staff e ai suoi giocatori provare a far saltare il pronostico: servirà il solito, profondo lavoro a rimbalzo da parte di tutta la squadra, la medesima abnegazione in difesa e poi mani bollenti in attacco. Quelle di Marcus Keene prima di tutto, perché l’americano è ormai “il centravanti” designato tra i biancorossi; gli altri – compreso Reyes per il quale c’è il difficile esame portato da Weems e Cordinier – però dovranno garantire un contorno importante. Necessario anche avere il massimo da Anthony Beane (foto in alto), presente ma non al top per via del problema addominale che lo ha rallentato anche contro la Dolomiti. Il resto della rosa di Scariolo non è lunghissimo ma è di gran qualità, basti pensare al trio italiano formato da Mannion, Pajola e dall’ex Ruzzier nelle posizioni di guardia.

La partita della Enerxenia Arena sarà raccontata, azione dopo azione, dal consueto liveblog di VareseNews dedicato alla Pallacanestro Varese.