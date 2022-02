Mastini, adesso comincia il bello: con il Dobbiaco è sfida a viso aperto

Forti dei propri risultati e in conseguenza di quelli degli altri, i Mastini Varese hanno raggiunto matematicamente i playoff della Italian Hockey League, ma questo non significa che il compito dei gialloneri sia terminato. Anzi, il bello comincia adesso, perché nelle ultime partite del Qualification Round la squadra di Malfatti può migliorare la propria posizione così da approcciare la fase finale con un accoppiamento più abbordabile.

Un cammino, quello del Varese, che riparte domenica 13 febbraio quando sul ghiaccio milanese dell’Agorà arriverà il Dobbiaco (inizio partita alle 19), ovvero la squadra che con l’ultima vittoria ha dato a Vanetti e compagni la certezza della qualificazione. Gli “orsi polari” altoatesini sono in gran spolvero e comandano il QualiRound con 23 punti, 4 più del Como e 7 più dei Mastini: per questo la partita in cartellone può già definire il primato definitivo del girone (o quasi).

Ma i ragazzi di Malfatti sanno che la loro crescita passa anche da sfide simili e per provare ad attaccare la seconda piazza occupata dal Como servirà una vittoria da tre punti. I precedenti stagionali dicono che tra le due squadre non c’è mai stata una differenza molto marcata e i recenti innesti sul telaio varesino – quello dei canadesi Capannelli (in attacco) e McGrath (in difesa) – possono aver variato qualche equilibrio.

De Meo, Crepaz, Rizzo sono i giocatori del Dobbiaco che in questa seconda fase del campionato hanno dato il maggiore contributo in termini di punti senza dimenticare Cole, difensore capace di andare a segno. In porta l’affidabile Burzacca per un team che, rientrato quest’anno in IHL, ha fatto subito vedere ottime cose tanto da arrivare anche alla Final Four di Coppa Italia (sconfitta in semifinale 4-1 contro l’Unterland, poi campione).

Sugli spalti dell’Agorà la società si attende un buon pubblico, un po’ per incorniciare questa fase di stagione e un po’ perché la partita promette di essere giocata a viso aperto, con un tasso tecnico buono. I tifosi, acquistando un biglietto dedicato, parteciperanno anche all’assegnazione della maglia da gioco dell’MVP giallonero dell’incontro. Chi invece non potrà essere al palaghiaccio, avrà a disposizione aggiornamenti in tempo reale sulla #direttavn di VareseNews dedicata principalmente al basket. Il live, offerto da Confident, è già avviato: lo trovate CLICCANDO QUI.