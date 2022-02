Mastini, quasi una finale: se battono l’Appiano sono a un soffio dai playoff

La roboante vittoria ottenuta a Bressanone (2-13) ha permesso ai Mastini di mantenere cinque lunghezze di vantaggio sulla “linea” che divide le qualificate ai playoff da chi, invece, resta fuori dalla fase decisiva del campionato IHL. La posizione scomoda – la quarta del Qualification Round – è occupata dall’Appiano che domenica 6 febbraio (ore 18) ospita proprio il Varese e proverà quindi a giocarsi le carte, forse le ultime, per tornare a fare rotta verso la zona playoff.

Una sorta di finale, quindi, per le due squadre: se i gialloneri di coach Malfatti dovessero vincere lo scontro con i Pirates, la qualificazione sarebbe quasi cosa fatta e potrebbero pensare solo a migliorare la propria posizione in classifica; viceversa tutto tornerebbe in discussione con una manciata di partite soltanto per disegnare il tabellone della post-season.

I Mastini si presenteranno allo stadio di Eppan/Appiano forti dei nuovi innesti, i canadesi Capannelli e McGrath che hanno permesso di avere linee più “piene” e talentuose. L’exploit dell’attaccante contro il Bressanone (3 gol e 3 assist) va comunque preso con le molle visto il crollo dei Falcons, ma le indicazioni restano comunque buone.

L’uomo da tenere d’occhio più di tutti, per la difesa varesina, è senza dubbio Daniel Arnost, 27enne ceco che nelle tre partite giocate nel QualiRound ha già messo a segno nove punti complessivi con 5 reti contro le 4 messe a segno in tutta la prima fase del torneo. Attenzione anche a Mair e all’altro ceco Vavra mentre la gabbia sarà difesa da Paller, sempre preferito a Gaiser fino a qui.

La gara di Appiano sarà diretta dai signori De Col e Soraperra e verrà trasmessa in diretta da Radio Village. Alla stessa ora – domenica alle 18 – a pochi chilometri di distanza ci sarà anche il recupero tra il Bressanone e il Como che al termine darà una fisionomia più completa al girone. Falcons, ormai fuori dai playoff, in pista già sabato sera con il Dobbiaco.