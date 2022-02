Mastini – Unterland vero gara2 con “l’antipasto” delle squalifiche a Schina e Caletti

La Gara1 di playoff disputata sabato sera ad Egna non è terminata con il 4-3 a favore dell’Unterland sui Mastini, danneggiati da alcune decisioni arbitrali che hanno riportato alla mente certe sfide “anni Novanta”. Lo strascico è arrivato alla vigilia della seconda partita – martedì 1 marzo alle 20,30 – sottoforma di una squalifica a due giocatori gialloneri.

Sia Andrea Schina sia Edoardo Caletti avevano infatti rimediato una penalità partita che fa automaticamente scattare almeno una giornata di stop: Schina per un colpo di bastone (contestato dai gialloneri) a un avversario, rilevato dai solerti Ricco e Moschen (un cognome che suscita sinistri ricordi tra i tifosi varesini…) alla mezz’ora, Caletti per una zuffa a fine gara nella quale avrebbe colpito con un pugno alla nuca Wieser.

Una disparità di trattamento – quella sul ghiaccio, non tanto quella del giudice che era prevedibile – che ha fatto arrabbiare i tanti tifosi varesini presenti e la stessa società, multata anche di 200 euro e diffidata dallo stesso giudice. Non certo il clima più sereno per affrontare una Gara2 già di per sé tesa e complicata, anche se poi sul ghiaccio Mastini e Cavalieri hanno dato prova di essere squadre attrezzate e capaci di un ottimo hockey.

All’Agorà il Varese sarà quasi costretto a fare risultato: è vero che la serie è lunga (servono quattro vittorie per accedere alla semifinale) ma in caso di 0-2 a favore dell’Unterland Vanetti e soci avrebbero già le spalle al muro. Il club giallonero ha chiamato a raccolta i suoi tifosi per avere una pista calda e favorevole ma è chiaro che senza due pedine importanti come Schina (che è anche l’uomo chiamato a impostare da dietro i giochi disegnati da Malfatti) e Caletti tutto si complica. Dalla Valpe arriveranno rinforzi utili per affrontare i Cavaliers a linee complete.

La gara sarà affidata ai signori Bassani e Volcan, che hanno già diretto per tante volte il Varese (e più in generale l’IHL) in questa stagione; primo ingaggio alle 20,30 con tanta voglia di rivalsa.