A Matteo Capriolo la delega del sindaco di Varese alle Politiche giovanili

Dopo a quella per la sanità a Guido Bonoldi, la delega ai quartieri a Giacomo Fisco e la delega alle Politiche e servizi per adolescenti, il monitoraggio degli obiettivi di mandato e la promozione della partecipazione e del confronto con le diverse forze politiche ed istituzioni per Francesca Strazzi arriva una nuova delega per l’amministrazione comunale varesina.

Il consigliere Matteo Capriolo, ha ricevuto la delega del sindaco Davide Galimberti per le attività inerenti le Politiche e i servizi per i giovani, unitamente all’Informagiovani e all’Informalavoro. L’obiettivo è la valorizzazione delle attività legate ai giovani, promuovere le politiche e i servizi rivolti ai giovani, rafforzando il legame con il territorio e sviluppando nuove progettualità.

«Questa delega rappresenta una grande occasione per la nostra città per elaborare, insieme al Consiglio, politiche che includano sempre di più i giovani nel progetto cittadino – ha commentato il consigliere Matteo Capriolo – Sono onorato di poter svolgere questo ruolo e ci tengo a ringraziare il Sindaco Davide Galimberti per la fiducia e i tanti giovani della nostra città».

