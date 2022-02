A Mercallo sindaco e volontari ripuliscono i boschi dai rifiuti abbandonati

Un piccolo gruppo di volontari insieme al sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo sabato 5 febbraio ha rimosso i rifiuti che erano stati abbandonati negli ultimi giorni di gennaio nei pressi di via Oriano tra Mercallo e Sesto Calende. In totale sono stati portati via una trentina di sacchi pieni di piastrelle e di altri scarti di costruzione: tutto materiale che si sarebbe potuto smaltire senza problemi alla piattaforma ecologica, ma che invece qualcuno ha deciso di scaricare ai lati della strada.

I sacchi sono apparsi la mattina di mercoledì 26 gennaio, e secondo una persona che percorre quel tratto di strada regolarmente, il responsabile deve aver agito nella notte, probabilmente nel corso di più viaggi.

«Ci sono delle videocamere di sorveglianza – spiega il sindaco di Mercallo – installate sia a Mercallo che in piazza a Oneda. Riteniamo che ci siano buone possibilità di rintracciare il responsabile».

Gli stessi volontari nella mattina di domenica 6 febbraio sono ritornati nei boschi di Mercallo per sistemare un altro tratto di sentiero.