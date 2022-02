A Mesenzana alla vigilia della “transumanza” degli anfibi in azione le Guardie Ecologiche

Ha preso il via sulla statale SS394, all’uscita di Mesenzana, la consueta fase preparatoria all’attività di salvataggio anfibi. Le Guardie Ecologiche della Comunità Montana Valli del Verbano sono entrate in azione predisponendo le necessarie barriere atte a contenere il transito di migliaia di rospi e rane, impedendo così il libero e lentissimo attraversamento della strada degli animaletti e la conseguente inevitabile strage provocata dal copioso passaggio delle automobili.

«Ogni anno – spiegano da Comunità Montana – l’orologio biologico spinge gli anfibi a dirigersi verso gli stagni che li hanno visti nascere, per la deposizione delle uova. Espletato questo impegno dettato dalla natura, rientrano verso i boschi più a monte. I volontari, operando durante le prime ore del buio, raccolgono rospi e rane trattenuti dalle barriere su entrambi i lati della strada e li trasbordano dentro secchi, garantendo un attraversamento senza rischi.

Gli animali, prima di essere liberati, sono controllati ed identificati ad uno ad uno così da immagazzinare preziose informazioni sulla situazione ambientale delle aree interessate. Tali dati sono poi trasferiti agli organi competenti e frequentemente costituiscono preziose informazioni per studi universitari e conferenze sull’ambiente.

Limitatamente a questa ristretta area di passaggio, nel 2021 sono stati censiti 2933 tra rospi e rane (più alta la percentuale di rospi). Dal 1993 ad oggi il numero di anfibi salvati è di 77.704.

L’impegno delle Guardie Ecologiche della Comunità Montana Valli del Verbano e dei volontari aggregati include ogni anno anche una consistente attività di pulizia del luogo e di rimozione di rifiuti di ogni tipo che vanno dai mozziconi di sigarette alle mascherine, alle lattine, alle carte delle merendine, alle bottiglie di vetro e che testimoniano purtroppo incivili abitudini ancora difficili da estirpare ed un vergognoso disinteresse per l’integrità dell’ambiente.

Ad appesantire ulteriormente il compito dei volontari va evidenziato che non solo i movimenti di queste ondate migratorie sono prevalentemente notturni, ma sono anche molto influenzati dall’umidità atmosferica e conseguentemente, nelle sere di pioggia, si registrano le più alte percentuali di transito degli anfibi, costringendo i nostri operatori a un pesante lavoro che li tiene per strada sotto le intemperie per molte ore alla sola luce delle lampade frontali. E’ importante – continua l’ente – ricordare agli automobilisti di transitare con prudenza prestando la massima attenzione in questo periodo specialmente nelle ore serali e notturne.

L’amore per la natura e la speranza di migliorare la sensibilità delle nuove generazioni muove le Guardie a divulgare le loro conoscenze con frequenti presentazioni interattive presso le scuole locali».

Comunità Montana sottolinea inoltre la forte motivazione dei loro volontari, che non hanno mai interrotto queste attività fronteggiando le restrizioni di questi anni di pandemia e superando le difficoltà burocratiche per l’ottenimento dei permessi di movimento fuori orario e zona.

«Ci auguriamo che divulgando il più possibile informazioni su questa meritoria attività – concludono dall’ente – si possano aggregare nuovi volontari spinti dal desiderio di dare un piccolo, ma significativo, aiuto alla natura e all’ambiente».

In caso di interesse a collaborare si può contattare la Comunità Montana Valli del Verbano al num. 0332/505001 int. 0-132 o inviando una mail a paolo.squittieri@vallidelverbano.va.it

(La foto ritrae la femmina di rospo che trasporta il maschio verso lo stagno di riproduzione)