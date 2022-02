A Mesenzana sassi contro le vetrate del municipio, il sindaco: “Colpita l’intera comunità”

Oltre la ragazzata, più dell’atto vandalico: un vero e proprio villipendio ad un’istituzione dello Stato, la prima con cui i cittadini hanno a che fare soprattutto in un momento delicato come quello attraversato in questi mesi.

Per questo non si comprende come ignoti abbiano potuto infrangere a sassate le vetrate della casa comunale a Mesenzana.

I fatti sarebbero avvenuti nelle notte fra domenica e lunedì e sull’accaduto che ha riguardato diverse vetrate della facciata dell’immobile sede del municipio nella parte rivolta verso il bosco è stato inviato un esposto alla procura di Varese .

«Sono molto dispiaciuto per questo atto di vandalismo gratuito. In questo momento poi così tribolato per la nostra comunità, questi gesti fanno ancora più male. La nostra amministrazione cerca in ogni momento di essere vicina alla cittadinanza pertanto non riesco a capire chi può avere in odio l’istituzione comunale per “sfregiarla” con questi gesti», ha affermato a Varesenews il sindaco Alberto Rossi profondamente dispiaciuto per quanto avvenuto.

«Forse chi fa questo non pensa che i danni andranno poi pagati con i soldi dei contribuenti pertanto, questi atti vanno alla fine a colpire l’ intera cittadinanza».