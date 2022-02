Il messaggio in bottiglia di Nella e Alessandro riemerge dopo 27 anni e unisce Varese alla Puglia

Un messaggio in bottiglia, un bambino curioso e un misterioso buco nel terreno che non si sa dove va a finire.

Sono i protagonisti di una storia iniziata tanti anni fa nelle Murge, in Puglia, e che oggi, dopo 27 anni, riaffiora dal passato, coinvolgendo anche Varese.

A raccontarla è il quotidiano online Corato.live

E’ il 1995 quando Alessandro Riti, un bimbo di 7 anni, sente raccontare da Nella, una maestra amica di sua mamma, la leggenda della Grave di Faraualla, un inghiottitoio di origine carsica situato sulla Murgia, nel territorio di Gravina in Puglia (nella foto di Vincenzo Martimucci).

«Secondo questa strana storia – racconta Alessandro – un pastore aveva perso il suo bastone caduto nella grava. Qualche anno dopo lo stesso pastore si recò in visita ad alcuni parenti a Taranto e, con enorme sorpresa, vide il suo bastone custodito nella loro casa. Quando chiese ai parenti come quel bastone fosse finito lì, loro risposero di averlo trovato nel mare Ionio. Nacque così la leggenda di un fiume sotterraneo che, dalla Grave di Faraualla, arriva fino a Taranto e finisce in mare».

Una leggenda che accende la fantasia di Alessandro, che decide di lanciare nella voragine un messaggio in bottiglia, per vedere se qualcuno l’avrebbe ripescato in mare, confermando così questo racconto. A scrivere il messaggio è proprio la maestra Nella, che oggi vive a Varese.

Passano gli anni e quel gesto da bambino curioso rimane in un angolino della memoria. Qualche giorno fa Alessandro, che oggi ha 34 anni, ha ricevuto su Whatsapp un messaggio da uno speleologo del Centro Altamurano Ricerche Speleologiche che durante un’esplorazione ha rinvenuto la bottiglia con il bigliettino scritto da Nella.

«Ho letto il messaggio e, dopo qualche secondo, mi è subito tornato in mente tutto quello che era accaduto 27 anni fa e che non avevo mai dimenticato – dice Alessandro – Ho provato una grande emozione, davvero non stavo più nella pelle. A un tratto ho pensato: ma allora il fiume esiste davvero! Poi lo speleologo mi ha spiegato di aver ritrovato la bottiglia a circa 250 metri di profondità. È stato davvero un evento speciale, una magìa: da piccolo volevo fare il vulcanologo, poi con il passare degli anni l’interesse è svanito, ma appena ho saputo del ritrovamento della bottiglia, la lampadina si è riaccesa: ora voglio esplorare la grava per scoprire se il fiume esiste davvero».