Mille euro dal Rotaract club Tradate per il Liceo Artistico Don Lorenzo Milani

Dopo un periodo di rallentamento delle attività sociali a causa della pandemia, lunedì 21 febbraio 2022 il Rotaract club Tradate, associazione giovanile che realizza progetti per il territorio e non solo, ha organizzato una serata insieme al Rotary club Tradate per devolvere i fondi raccolti con il Mercatino di Natale 2021.

Ogni anno il Rotaract individua una realtà da sostenere sotto le festività natalizie e organizza un banchetto per raccogliere fondi a favore della causa. Lo scorso anno l’attenzione del Club è stata catturata dai furti che hanno purtroppo colpito il Liceo artistico Don Lorenzo Milani di Venegono Inferiore, crimini che hanno privato di preziosi strumenti di apprendimento gli studenti dell’istituto scolastico.

Il banchetto natalizio è stato allestito nella giornata di Sabato 11 dicembre 2022 in Corso Bernacchi a Tradate e ha permesso di raccogliere 1000 euro a favore della causa.

«Siamo davvero lieti di aver raggiunto un obiettivo così importante – ha commentato Riccardo Falcetta, Presidente del Rotaract club Tradate – Un risultato che è stato possibile raggiungere grazie al tempo dedicato dai soci e alla fiducia che le persone ci hanno riservato. Un particolare ringraziamento va ai Coscritti della Classe 1955 di Tradate che hanno contribuito alla causa attraverso la loro lotteria annuale e al Rotary club Tradate che come sempre sostiene le nostre progettualità».

Alla serata ha preso parte il Dottor Vincenzo Mita, Dirigente Scolastico dell’ISISS Don Lorenzo Milani, che nel ringraziare per la gentile donazione, ha ricordato come fosse stata alta l’attenzione e la cura che l’Istituto aveva serbato per il materiale sottratto, un furto che ha cagionato un danno di circa 50.000 euro.

La perdita è stata considerevole, ma grazie al sostegno del Ministero dell’Istruzione e di altri aiuti, come quello ricevuto dal Rotaract, si sta cercando di venire incontro alle esigenze degli studenti.

Ai bisogni degli studenti risponderà anche il Rotary club Tradate, che, come fatto presente da Lucia Riboldi, Presidente del Rotary club Tradate, donerà alcuni chromebook all’Istituto, grazie al Progetto USAID del Distretto Rotary 2042.

Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Tradate per la concessione del patrocinio morale, nonché a Tigros e Tappo 12 Enoteca Posteria di Castiglione Olona, a Dolcisapori Srl di Gemonio e a Grasselli Regalo di Tradate per aver sostenuto con i loro prodotti la raccolta fondi.