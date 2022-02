Minimoto rubata a Malnate, la famiglia: “Grazie per le tante manifestazioni di affetto”

In una notte di fine gennaio la triste scoperta: rubando da un garage a Gurone di Malnate, i ladri si sono portati via anche la minimoto di un bambino. I genitori, che avevano comprato il mezzo con tanti sacrifici, si sono sfogati con un testo che ha avuto molta visibilità.

Non solo, letto l’articolo su VareseNews (qui il link), sono state diverse le manifestazioni di vicinanza che Erik e Mary – i genitori – hanno ricevuto.

Sono state diverse anche le persone che si sono fatte avanti proponendo anche in regalo delle minimoto per sostituire ciò che era stato rubato e far tornare il sorriso al piccolo.

Erik e Mary hanno così deciso di ringraziare pubblicamente tutti coloro hanno avuto un pensiero per la loro situazione