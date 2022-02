I Modà presentano la nuova canzone nel giorno di San Valentino. Nel 2022 in tour, ecco le date

La band milanese capitanata da Kekko Silvestre ha scelto, non a caso, il 14 febbraio per annunciare l’uscita del nuovo singolo inedito “IN TUTTO L’UNIVERSO”.

Il brano, disponibile da venerdì 18 febbraio negli store digitali, sarà accompagnato da un video che racconta la storia d’amore tra Kekko e sua moglie. Un modo unico per festeggiare la festa degli innamorati e condividere con il pubblico i momenti più belli della loro lunga storia d’amore (oltre 20 anni insieme).

I MODA’, che in pochi anni hanno conquistato il pubblico italiano ottenendo 1 disco di Diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia, hanno pubblicato lo scorso novembre “BUONA FORTUNA – PARTE PRIMA” (prodotto da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services).

L’EP (uscito a 2 anni di distanza dal precedente lavoro di studio “Testa o croce”), che contiene 6 brani inediti tra cui i singoli “Comincia lo show” (https://youtu.be/WhvquZvliEk) e “Fottuto inverno” (https://youtu.be/w1rV2iVVd8Y), è la prima parte di un progetto più ampio.

Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) porteranno dal vivo i brani di questo nuovo progetto discografico nel tour che li aspetta a partire dal prossimo 2 maggio.

La band – che da sempre trova live la sua condizione migliore – avrà così modo di recuperare le date annullate a causa della pandemia.

Questi gli appuntamenti:

02 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

03 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

09 maggio, Arena di Verona, Verona

(recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio, Palacatania di Catania

(recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio, Palacatania di Catania

(recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio, Palasport di Reggio Calabria

(recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma

(recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA)

(recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)