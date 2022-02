Il Monastero di Cairate conquista la provincia di Varese grazie ad Archeologistics

Grande successo per la prima delle numerose visite guidate che abbracceranno la Valle Olona grazie ad Archeologistics. A partire da oggi, infatti, l’associazione – che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio archeologico artistico e naturalistico della provincia – nei prossimi nei prossimi mesi esplorerà il territorio, con un focus speciale verso i luoghi più significativi della valle del fiume Olona.

L’iniziativa è correlata al progetto denominato “Mulm, il Museo più Lungo del Mondo“, un progetto Interreg che vede coinvolte Italia e Svizzera con l’obiettivo di creare un collegamento culturale tra questi due paesi. Dal comune di Olgiate Olona, capofila territoriale per il Mulm, l’incarico ad Archeologistics di far conoscere i luoghi coinvolti e la loro storia.

Il primo appuntamento era dunque dedicato alla città di Cairate e al suo Monastero: un successo oltre le previsioni per Archeologistics, che ha organizzato una seconda visita nella giornata, per far fronte alle tante iscrizioni ricevute e per accontentare tutte le persone desiderose di conoscere di più di questo prestigioso monumento.

C’erano Sara e Paola di Daverio iscrittesi «per esplorare il territorio intorno a noi, che conosciamo poco»: stessa motivazione di Rosanna, arrivata a Cairate da Malnate. Erano presenti Claudio e Carmen da Gemonio, curiosi di incontrare la bellezza del Monastero cairatese. Cesare e Roberta, di Barasso, che si erano già immersi, invece, nella bellezza della valle Olona: «Siamo abbonati Fai e appassionati di arte, abbiamo già visto Castelseprio e Torba, adesso siamo a Cairate alla ricerca del fantasma di Manigunda».

E della leggenda di Manigunda – ma non solo – ha parlato l’archeologa Elisa Del Galdo, accompagnando l’entusiasta gruppo di visitatori, che l’ha seguita attraversare i secoli ripercorrendo la storia del Monastero. C:era perfino qualcuno che prendeva appunti, come Gianpaolo di Tradate, serio e attento con il suo taccuino e «il desiderio di non perdersi neanche un dettaglio delle spiegazioni e di poterle rileggere a casa».

Si è parlato delle numerose campagne di scavi, della realizzazione delle tombe e del corredo funebre rinvenuto, della badessa Castiglioni e della sua committenza a Luini, che realizzò lo splendido affresco che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ma non solo: a fare da sfondo alla vita del Monastero nei secoli la presenza del Fiume Olona, fondamentale via di comunicazione fra i valichi alpini e la città di Milano.

Fra domande, nozioni e foto con gli smartphone, due ore intrise di storia e archeologia sono davvero volate, lasciando ad Archeologistics la soddisfazione di aver fatto appassionare nuove persone alla bellezza del nostro territorio.

«E il prossimo appuntamento quando ci sarà?» hanno chiesto i visitatori a margine della visita. Presto: il fiume Olona ha tanto da raccontare.

Per informazioni sui prossimi eventi al Monastero è possibile seguire la pagina web della Pro loco di Cairate e del Comune.

Per informazioni sulle prossime visite di Archeologistics, è possibile seguire l’associazione anche sui social.