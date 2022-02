“Dove il mondo finisce”, in biblioteca a Varese la presentazione del libro di Lorenzo Franchini

Uscito alla fine del 2019 il libro qualche mese fa si è aggiudicato il Premio Speciale della Critica alla VI Edizione del Concorso di Lettura “Storie in Viaggio”. La cosa ha portato nuovo interesse verso il volume, tanto da convincere l’editore a procedere con la ristampa, e giovedì 24 febbraio (ore 18.00) a Varese sarà una tra le prime presentazioni di una serie di appuntamenti promozionali che seguiranno nei prossimi mesi.

In Vespa dove il mondo finisce, ecco dove si dirige un gruppo di amici, differenti per età e provenienza, ciascuno in sella alla propria Vespa. Viaggiano attraverso l’intera Patagonia alla volta della Terra del Fuoco: un’avventura che inizia con un container pieno di Vespa spedito oltre Atlantico e si snoda tra paesaggi sconfinati, animali selvaggi, incidenti e imprevisti lungo la famigerata Ruta 40, la più lunga e spettacolare strada argentina, famosa per il meteo imprevedibile, il vento implacabile e il suo tremendo fondo di pista sterrata.

Lorenzo Franchini riporta un racconto che fa sognare tutti, vespisti e non, trasmettendo quel forte senso di precarietà e libertà tipico di un viaggio on the road, condito, perché no, anche da un pizzico d’incoscienza. E così, accompagnati da cieli indimenticabili, capitomboli nella polvere, campeggi di fortuna e pastasciutte a bordo strada scorre il racconto dei 5000 km percorsi per raggiungere a Ushuaia, il “Capo Sud” del mondo. Con quel lieve amaro in bocca che si prova quando il viaggio volge al termine, l’autore si rende conto che il traguardo non è il capolinea, ma un nuovo punto di partenza per affrontare la vita quotidiana, che spesso può riservare “curve” più difficili di quelle di una ruta patagonica.

Conduce l’incontro insieme all’autore Alberto Bortoluzzi (Giornalista e fotografo)

