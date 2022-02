Mozione del consiglio regionale per chiedere la compartecipazione statale alle spese dei minori in comunità

Via libera dal Consiglio regionale alla mozione che chiede una compartecipazione dello Stato alle spese per i minori in comunità di tipo familiare o in Istituti d’assistenza.

«Il numero dei minori allontanati dalla propria famiglia per essere inseriti in strutture comunitarie o di assistenza in questi ultimi anni è aumentato in maniera drammatica, causando un aggravio dei costi per le casse degli enti locali. Il Governo riveda la norma e accolta le richieste che la Lega ha avanzato in sede parlamentare sia alla Camera che al Senato». Così Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, in merito alla mozione n. 661.

«Dall’ultimo report elaborato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza – continua Emanuele Monti – emerge che i minorenni accolti nelle comunità in un solo anno sono passati da 29.692 nel 2016 a 32.185 nel 2017; il 61% sono ospiti stranieri; 3 su 4 sono minori stranieri non accompagnati. Il costo singolo del loro mantenimento va dai 150 ai 250 euro al giorno; 55.000 l’anno, una spesa spesso sostenuta dai comuni, che oggi non ce la fanno più, specie da quelli più piccoli e quindi si è ravvisata l’esigenza di sollevarli da un aggravio troppo oneroso».

«Chiediamo alla Giunta regionale di sostenere in tutte le sedi opportune due progetti di legge già depositati, uno alla Camera dal deputato della Lega Marco Maggioni e uno al Senato dal Senatore della Lega Emanuele Pellegrini, per la compartecipazione dello Stato per questi oneri »..