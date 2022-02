Musica folk, Lisanza e le passeggiate in bicicletta: cosa fare a Sesto Calende nel weekend

In arrivo a Sesto Calende un weekend tra musica folk e storia locale. Febbraio inizia così come si era concluso gennaio, ovvero con calde giornate dal sapore primaverile. Peccato per il sole, che sarà coperto proprio durante il fine settimana tra venerdì 4 e domenica 6 febbraio.

Ecco gli appuntamenti e cosa vedere nella città sul fiume Ticino e nelle sue frazioni.

GLI APPUNTAMENTI

VENERDÌ 4 FEBBRAIO – Cultura e intrattenimento: Come sempre a dare il benvenuto al fine settimana sestese è la trasmissione radiofonica “Sesto alle 7”. La puntata di venerdì 4 febbraio, ore 19, sarà dedicata alla storia della frazione di Sesto Calende affacciata sul Lago Maggiore: Lisanza. in diretta dal RAF Cafè nella centrale Piazza Colombo gli ospiti del trio degli Speaker Marco Limbiati, Fabio Barisone e Dj Clo saranno Roberto Caielli, professore ed ex sindaco di Sesto Calende che racconterà la storia della frazione un tempo Comune della provincia di Como, Antonio San Francesco, Capo Rione di Lisanza nell’ambito del palio, e l’addestratrice cinofila Anna Fontana per parlare degli amici a quattro zampe. Leggi il nostro articolo completo: Sesto alle 7 fa tappa a Lisanza, il gioiello sul Lago Maggiore.

(Gli speaker del programma radio nella puntata di Natale)

SABATO 5 FEBBRAIO – Musica: Le chitarre dei Chuck Hobo’s Brothers suoneranno a supporto del Nepal sabato 5 febbraio alle ore 20:45 nel salone del Centro Studi Angelo dell’Acqua di via Indipendenza. Una serata per gli amanti del folk e della musica cantautorale, italiana e statunitense. Il concerto è a offerta libera (il ricavato sarà devoluto in beneficenza per il Nepal) con green pass obbligatorio.

PASSEGGIATE

Da Sesto Calende a Monza a piedi e in bici – Il percorso da Sesto Calende a Monza è lungo 75 chilometri ed è tutto in sicurezza, accessibile e senza dislivelli. Una camminata o pedalata alla scoperta di uno spaccato unico di Lombardia tra fiumi, dighe, pezzi di storia e ville. Tutto quello che c’è da sapere nel nostro articolo di approfondimento: Da Sesto Calende a Monza a piedi e in bici tutta in sicurezza

Da Sesto Calende a Lisanza in bicicletta, il panorama dalla torre medievale – La puntata di Sesto alle 7 è l’occasione per scoprire uno dei quartieri più belli della città prevalentemente affacciato sul Lago Maggiore. Il piccolo borgo di Lisanza si trova a nord di Sesto Calende, sul confine con Angera e “la bassa” di Taino. La strada che collega Sesto Calende con Lisanza (Via Remo Barbieri -Via Angera) è pianeggiante e ben si presta a essere attraversata in bicicletta (3chilometri in circa 1o minuti) con la possibilità di effettuare buona parte del percorso sulla nuova ciclovia lungo il Ticino e i boschi dopo aver parcheggiato all’area picnic sotto il Ponte di Ferro.

Una volta arrivati all’altezza dei campi da calcio e di tennis di Lisanza bisognerà imboccare la strada che scende verso il borgo e la spiaggia. Nella frazione non mancheranno bar, ristoranti e, per chi volesse fare quattro passi in salita, un panorama mozzafiato sul Lago Maggiore, visto dalla sua punta sud. Dalla chiesetta di San Pietro si sviluppa un brevissimo percorso in salita di 200 metri che porta alla Torre di Lisanza. La torre è un’antica costruzione di origini medievali costruita come fortificazione difensiva in collegamento con la Rocca di Angera e quella di Arona. Gli interni della Torre oggi non sono accessibili – salvo occasioni speciali come le giornate del Fai – ma la veduta sul Lago, con il colpo d’occhio sulla Rocca Borromea, vale sicuramente la pena di visitare uno dei punti panoramici più belli del territorio.

OLTRE IL PONTE

CINEMA: le rotte del Mediterraneo, Guillermo Del Toro e gli ultimi giorni in sala per l’Uomo Ragno – Nella vicina Castelletto Ticino la programmazione del cinema Metropolis offre novità e film per tutta la famiglia. Ultimi giorni in sala per il duo di you-tuber più amato dai bambini: Me Contro Te: Persi nel tempo, film campione di incassi in Italia. Medesima sorte per la terza avventura di Tom Holland nei panni dell‘Uomo Ragno (Spiderman: No way home), film che a Natale ha fatto battere forte il cuore di molti fan grazie al ritorno di vecchie conoscenze dell’universo dell’amichevole Spiderman di quartiere. Sorprese a dir poco inaspettate per i cinefili e gli amanti dei cine-comics.

Per chi invece con questo clima primaverile (e quindi da Oscar) fosse in cerca di film d’autore da segnalare l’ultimo film di Guillermo Del Toro, cineasta vincitore di due statuette nel 2018: La Fiera delle Illusioni, thriller psicologico ambientato negli Stati Uniti degli 40, tra spiriti, chiaroveggenze e un grande cast da Hollywood (Bradley Cooper, Cate Blanchet, William Defoe, Ron Perlman). Da segnalare tra le “new entry del weekend” il film del regista spagnolo Marcel Barrena Open Arms – la legge del mare. La pellicola, vincitrice del premio del pubblico al festival del Cinema di Roma, racconta la vita di Oscar Camps, il fondatore della ONG Open Arms attiva nelle acque del Mediterraneo in soccorso dei naufraghi migranti.