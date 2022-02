Musica nel Mendrisiotto, prosegue la stagione 2022 con gli incontri “Dentro la musica”

L’attività di Musica nel Mendrisiotto prosegue lunedì 7 febbraio alle 14.00, con un nuovo appuntamento della serie di incontri intitolato “Dentro la musica”.

Organizzato dall’associazione Musica nel Mendrisiotto nell’ambito della 44esima stagione, si prefigge di avvicinare il pubblico agli interpreti e a quello che circonda la vita del musicista. Perché ci piace la musica? Come fa ad agire in modo tanto profondo sulla nostra psiche ed emotività? Come fa un compositore a “pensare”, a progettare la sua musica? Quali sono i tratti distintivi di un’epoca, di uno stile, di un’opera, di un’interpretazione come quella del periodo barocco? Come si fa a riconoscerne e apprezzarne le differenze e le particolarità?

A queste e ad altre domande vuole rispondere questo ciclo di incontri che vengono offerti nel primo pomeriggio nella nostra sede di via vecchio Ginnasio a Mendrisio, accanto al Museo d’Arte.

Protagonista sarà il pianista ticinese Andrea Jermini, già ospite in varie occasioni di Musica nel Mendrisiotto, in formazione alla Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera italiana, dove dal 2018 si sta perfezionando con la grande pianista e didatta Nora Doallo.

In questi anni di formazione, Andrea, oltre a seguire corsi di perfezionamento con docenti di chiara fama (tra gli altri Vladimir Ashkenazy, Gabor Eckehardt, Anna Kravtchenko, Homero Francesch), ha conquistato vari premi in concorsi nazionali e internazionali: il più recente (2021) è il Primo Premio al “Concours d’interprétation musicale de Lausanne”, dopo aver ottenuto nella stagione 2019/20 il Primo Premio al “Yamaha Scolarship award” e nel 2017 una borsa di studio al “Concorso internazionale Maria Giubilei” per un corso di approfondimento al Mozarteum di Salisburgo.

Andrea ha già un’intensa attività concertistica, tanto come solista quanto in ambito cameristico: si è esibito con varie orchestre nella Svizzera italiana e lo scorso settembre ha debuttato alle 76esime “Settimane Musicali di Ascona” in un recital dedicato interamente al compositore francese Olivier Messiaen.

Nella primavera 2022 è prevista una tournée di concerti in svizzera francese con l’Orchestre de Musique des Lumières sotto la guida di Facundo Agudin. Il programma prevede un accattivante viaggio dal ‘700 al ‘900: di W.A. Mozart la Sonata per pianoforte Kv. 281 in sib maggiore (primi due tempi), seguito da due estratti da Paisajes di Frederic Mompou (La fuente y la campana e El lago), dalla Sarabanda della Suite inglese no. 4 in fa maggiore di Johann Sebastian Bach, da Alouette Calandrelle di Olivier Messiaen e infine da parte della Sonata per pianoforte no. 2 op.35 in sib minore di Frederic Chopin. Sarà lo stesso musicista e il direttore artistico Claude Hauri ad introdurre all’ascolto. A partire dalle 13.45 sarà possibile accedere alla sala dove verranno offerti caffè e biscottini.

La durata complessiva è di ca. 50 minuti. L’accesso è a offerta libera. È possibile riservare tramite mail a prenota.musicanelmendrisiotto@gmail.com e tramite sms o telefonando allo +41 76 72 45 438. Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19. L’accesso è consentito unicamente con il certificato COVID-19 2G, ad eccezione dei giovani fino ai 16 anni.