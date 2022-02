Nature urbane a Varese: per la sua ripresa si cerca il direttore artistico

Nature Urbane si farà, anche con la seconda Giunta Galimberti e con il nuovo assessore alla cultura Enzo Laforgia. Ma per ricominciarla e “rimetterla in pista” è necessario affidarla ad un agente esterno: ripartirà perciò dall’individuazione di un direttore artistico il festival che è stato introdotto nel 2016.

Una ricerca che durerà sicuramente fino a quest’estate e che probabilmente farà saltare l’edizione 2022. «Se decidiamo di farlo, dobbiamo affidarlo a chi le cose le sa fare, e ci vuole il tempo per una seria programmazione. Il festival non può ricominciare senza questa nuova figura».

Laforgia ha spiegato le sue intenzioni per il festival nel corso dell’audizione avvenuta nella seduta della commissione cultura del 21 febbraio, rispondendo alle domande sull’argomento dei consiglieri. Per Laforgia l’obiettivo di Nature Urbane, ma in generale delle iniziative dell’assessorato alla Cultura: «Devono essere i cittadini residenti: si parla del turismo e di operazioni culturali che portino il turismo, ma l’obiettivo piu importante è per loro».

Per Simone Longhini invece: «Secondo me è una iniziativa costosa: bisogna riflettere se ha ancora senso fare un unico investimento cosi grosso, che dati alla mano non ha portato un grande risultato, o puntare su altre manifestazioni in città». L’opinione di Stefano Clerici è che: «E importante pensare ai cittadini ma qui serve anche marketing territoriale: per questo mi piacerebbe avere a questo tavolo non solo l’assessore alla cultura ma anche quello al turismo. Fuori dal territorio Varese è sconosciuta, ed è un peccato per quello che ha da offrire. Io penso che nature urbane sia stato un fallimento ma non deve essere cancellato, in modo che possa veicolare quello che è la città dei giardini anche all’esterno». Non devono mancare quindi gli investimenti: «La scommessa per i prossimi anni è trovare piu risorse che dal comune, dall’università o dalla provincia – ha commentato Alberto Coen Porisini – è arrivato il momento di confrontarci anche con gli investimenti dei privati».

Nella seduta è stato affrontato anche il tema della valorizzazione del patrimonio museale e archeologico, della biblioteca e dell’archivio storico, delle iniziative per il Sacro Monte e dei teatri, delle nuove mostre di Renato Guttuso, delle recenti donazioni ai musei e delle nuove idee per valorizzare e potenziare il museo etnografico Castiglioni.