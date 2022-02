Negli ospedali di Varese e Tradate ci sono 70 pazienti covid in meno rispetto a una settimana fa

Settanta pazienti in meno in una settimana. Nei due presidi dell’Asst Sette Laghi che assistono i degenti positivi si respira decisamente un’atmosfera di maggior ottimismo. Il saldo rispetto alla settimana precedente, da 220 a gli attuali 151, permette di vedere la fine di questo ennesimo periodo difficile. Nella giornata di ieri la differenza tra ricoveri e dimissioni è stata di meno 3 persone in ospedale.

In terapia intensiva rimangono ancora 8 assistiti mentre 3 sono aiutati nella respirazione dal casco Cpap.

Dei 151 positivi, sono 70 i degenti nei reparti per acuti mentre sono 38 quelli ricoverati nei subacuti e 30 in polispecialistica, cioè nei reparti dove si hanno casi “con covid” ma la cui ospedalizzazione è legata ad altre patologie. Gli altri sono assistiti nelle aree dedicate della pediatria e dell’ostetricia.

L’ospedale Galmarini a Tradate è ormai pronto a chiudere il reparto Covid: nell’area di 30 letti staffati sono ricoverati solo 2 pazienti.

Già dalla prossima settimana, l’Asst Sette Laghi ritroverà la sua normalità di azione e riprenderà con le seute chirurgiche a pieno regime: già oggi i degenti negativi al SarsCoV2 sono 684 erano 646 la scorsa settimana.