Nel 2021 il traffico di jet privati su Milano Malpensa e Linate è aumentato dell’11%

Con la pandemia non c’è solo la flessione del segmento passeggeri e il boom del cargo. A Milano Malpensa e Linate anche l’aviazione generale – i jet privati, per usare un’espressione di uso comune – è in forte crescita: nel 2021 i due aeroporti milanesi hanno registrato oltre 27 mila movimenti, vale a dire decolli o atterraggi, con picchi di oltre 160 movimenti giornalieri durante gli eventi milanesi di moda e design.

dati in forte crescita: grazie in particolare ai movimenti estivi, nei due aeroporti si è registrata una crescita nella business aviation del 74% rispetto al 2020, un dato decisamente superiore sia alla media italiana (+58%) che a quella europea (+37%) del settore. Certo, il confronto è con il 2020, annus horribilis dell’aviazione. Ma se si guarda al 2019 – ultimo anno “normale” – il dato è comunque in crescita: nel 2021 si registra un +11% rispetto al 2019.