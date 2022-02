Nel 2021 i ricavi di kpmg ammontano a 32 miliardi di dollari

Nel 2021 kpmg registra ricavi lordi aggregati a livello globale per 32,13 miliardi di dollari, con una crescita del 10% rispetto all’anno fiscale 2020. Del totale dei ricavi lordi aggregati a livello globale 14,28 miliardi di dollari sono stati realizzati nell’area EMA (Europa, Medio Oriente, Africa e India), con una crescita del 12%. L’area delle Americhe ha prodotto ricavi per 11,88 miliardi (+6%) e nell’area Asia-Pacifico si registrano ricavi per 5,97 miliardi (+13%).

Nel corso dell’anno fiscale appena concluso kpmg ha lanciato un piano pluriennale di investimenti da 1,5 miliardi di dollari per sviluppare ed implementare nuove soluzioni ESG. Il piano prevede la creazione di hub dedicati nelle aree Europa, America e Asia-Pacifico, oltre che gli emerging markets accelerators per le nazioni in via di sviluppo. La chiave della trasformazione sarà la capacità di offrire ai clienti soluzioni efficaci che producano effetti misurabili, concentrando gli sforzi su temi quali decarbonizzazione, lotta al cambiamento climatico, empowerment delle persone e sviluppo sostenibile. «Il 2021 è stato un anno importante per Kpmg – dichiara Bill Thomas, global chairman e ceo di Kpmg International -. Siamo riusciti a crescere in un contesto di business complesso, promuovendo allo stesso tempo azioni concrete di sviluppo sostenibile per guidare il cambiamento. Ci impegniamo quotidianamente a rispondere alla rapida evoluzione dei bisogni dei nostri clienti. Per supportare i processi di trasformazione digitale dei clienti abbiamo dato vita ad un ecosistema di alleanze e partnership con importanti realtà a livello internazionale, come ad esempio Alibaba, Amazon, Google Cloud, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce. Il successo finanziario di quest’anno è il risultato della coraggiosa ambizione di diventare la realtà globale più affidabile nel mondo dei servizi professionali».

L’asset principale di Kpmg è il capitale umano. Ogni giorno lavorano per il network 236.000 persone in 145 paesi diversi. Valorizzazione delle diversità e inclusione sono valori fondamentali per la società di consulenza. Oltre alle iniziative quotidiane delle singole firm, a livello globale si registra un aumento della partecipazione femminile alla leadership, con le donne che rappresentano il 27% dei partner e dei directors.