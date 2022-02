Nelle piazze di Gallarate per San Valentino compare la grande scritta per l’amore

Gallarate celebra San Valentino con una gigantesca scritta “itinerante” tra le piazze cittadine. L’iniziativa è del Distretto del Commercio e la grande scritta è la semplice parola LOVE riprodotta con caratteri extralarge. «Occuperà uno spazio di cinque metri di lunghezza e due di altezza» anticipa Rocco Longobardi, assessore al commercio e presidente del DUC.

«Una piccola iniziativa per San Valentin», dice Longobardi.: «Anche in anni passati c’erano iniziative per San Valentino, grazie all’impegno di Claudia Mazzetti, quest’anno proporremo un allestimento davvero di impatto». Nelle dimensioni e anche nella durata, visto che gli allestimenti nelle piazze accompagneranno tutta la settimana verso San Valentino, da mercoledì 9 a lunedì 14.

«Mi piace l’idea di mettere in evidenza i rioni di Gallarate, Cajello, Crenna e Arnate». Salvo problemi per vento, si partità da Cajello, in piazza Diaz, mercoledì 9 febbraio. Giovedì sarà la volta del belvedere di piazza Repubblica a Crenna, mentre venerdì 11 si approderà in piazza Zaro ad Arnate. Per il weekend e per il giorno di San Valentino vero e proprio infine il grande allestimento sarà in piazza Libertà, in centro a Gallarate.

«Sarà un bell’elemento di richiamo per i rioni, una occasione per farsi selfie». Come dice lo slogan che accompagna l’operazione: “perché l’amore bisogna pensarlo, raccontarlo, fotografarlo”.

L’operazione-LOVE nasce ovviamente con la collaborazione del tessuto degli esercenti con cui Longobardi vuole lavorare a stretto contatto: «I commercianti si mettono a disposizione anche per presidiare l’installazione: è un bel segnale di sinergia» conclude Longobardi.