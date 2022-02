Nell’inverno demografico di Busto Arsizio spuntano 41 “primule” grazie al Centro Aiuto alla Vita

Sono stati 41 i bambini che il Centro Aiuto alla Vita di Busto Arsizio ha contribuito a far nascere nel 2021, 7 in più rispetto al 2020 per un totale di 1316 dal 1989, anno in cui è iniziata l’attività dell’associazione intitolata ad Anna e Giovanni Rimoldi. Sono state, in tutto, 62 le donne assistite. Una risposta all’inverno demografico che l’Italia sta vivendo da qualche anno a questa parte con un costante calo delle nascite che si fa sempre più forte, anno dopo anno.

Il bilancio annuale è stato presentato ieri mattina (mercoledì) nella sede di via Pozzi dalla vicepresidente Giovanna Bizzarri insieme al membro del direttivo Mario Sansalone che hanno ricordato come, anche per quest’anno, non sarà possibile distribuire le classiche primule (il primo fiore che spunta in inverno, simbolo dell’attività dell’associazione, ndr) all’uscita delle messe domenicali: «Ci saremo con un messaggio che verrà letto durante gli avvisi – spiega la vicepresidente -. Le restrizioni per la pandemia hanno fermato le nostre iniziative in presenza ma non la nostra attività quotidiana di supporto».

Un’attività che si divide tra i progetti di sostegno alle donne (nel 2021, 86% straniere e 14% italiane) che spesso non sanno a chi rivolgersi per ottenere un aiuto economico o sotto forma di beni di prima necessità per i loro bambini (latte, pannolini, vestiti), e lo sportello all’interno dell’ospedale di Busto Arsizio a supporto di quelle donne dubbiose che stanno per scegliere l’aborto come soluzione.

Se le attività in presenza restano sospese, non mancano le iniziative on line.

Venerdì 4 febbraio h 21 – Veglia per la Vita – Parrocchia di Sant’Edoardo Busto Arsizio e visibile anche sul canale youtube.

Lunedì 7 febbraio h 21 – Testimonianza Laura Miola, Instagram influencer in carrozzina, “il segreto è essere grati, la fede è una ricchezza” in collaborazione con il centro culturale don Francesco Checchi di Magnago – Diretta zoom

https://us02web.zoom.us/j/89172492004?pwd=cOkzQ1A2ME81ZDNGbnhpRUNMUUOwUT

ID riunione: 891 7249 2004 Passcode: jjR97s. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube del Centro Culturale don Francesco Checchi.

Infine giovedì 10 febbraio h 21 – Film Unplanned “La storia vera di Abby Johnson” Teatro Cinema Manzoni – ingresso gratuito con Green pass rafforzato e mascherina FFP2.