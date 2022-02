Nell’ultima settimana, lieve diminuzione di ricoveri per covid negli ospedali della Sette Laghi

La discesa rallenta: in una settimana i degenti Covid negli ospedali dell’Asst Sette Laghi sono diminuiti, ma solo di una decina. Il saldo tra ieri e oggi è pari: usciti 5 ed entrati 5.

Questa mattina erano ancora 139 i pazienti nei reparti dedicati: 70 negli acuti, 25 nei subacuti, 31 in polispecialistica ( degenti con covid). In pediatria ci sono 3 bambini e 1 donna in ostetricia. In terapia intensiva sono assistite ancora 9 persone.

All’ospedale di Tradate non ci sono più persone positive degenti : i letti, al momento, rimangono staffati per seguire l’evoluzione della situazione nei pronto soccorso. L’azienda è pronta, però, a riconvertire quei reparti e a santificarli per ritornare alla normalità.

Salgono i degenti negativi al covid che attualmente sono 716, 32 in più di una settimana fa.