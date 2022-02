Nessuna traccia di Concetta Lo Cicero, sospese le ricerche a Uboldo e Castellanza

Sono state sospese solo in serata le ricerca di Concetta Lo Cicero, 69enne di Nerviano scomparsa ormai 8 giorni fa dopo essere uscita dalla clinica Humanitas di Castellanza. Malata di Alzheimer, avrebbe dovuto incontrarsi con un conoscente che l’avrebbe riportata a casa ma la persona che la aspettava non l’ha mai vista uscire dalla struttura.

Per giorni le ricerche si sono concentrate in tutta l’area da Uboldo (dove era stato anche allestito un punto di ricerca persone scomparse da parte della Protezione Civile) a Legnano, finora senza esito. Nella giornata di oggi (martedì) sono state attivate perlustrazioni del tratto castellanzese del fiume Olona da parte dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. In serata le ricerche sono state sospese.