New entry in casa amaranto: Nikola Jezdimirovic è il nuovo terzino della Pallamano Cassano Magnago

La pallamano Cassano Magnago è corso ai ripari per sostituire Bozidar Nikocevic – che, a causa del suo grave infortunio subito nel girone di andata, ha dovuto interrompere il campionato di serie A1 -, acquistando Nikola Jezdimirovic. L’accordo è stato ufficializzato dalla società ieri, sabato 5 febbraio.

Classe 1993, il terzino serbo ha seguito le trafile giovanili nella Metaloplastika Sabac in Serbia fino al 2018, conquistando la finale di coppa nel 2016e arrivando in finale alla EHF Challenge Cup nel 2014. Poi, per due anni, ha giocato tra le fila della Dinamo Pancevo e per altri due anni alla SKKP Brno in Repubblica Ceca.

Jezdimirovic ha già debuttato sul campo fin dall’inizio del girone di ritorno, dimostrando di essere un importante pedina per lo scacchiere amaranto.

Un rafforzo per la squadra

Il presidente Corrado Colombo ha commentato soddisfatto l’innesto: «L’arrivo di Nikola è un rafforzamento della Pallamano Cassano per riempire l’assenza del nostro secondo straniero, Nikocevic, purtroppo infortunato, per il campionato di serie A1. Posso dire che tutto lo staff tecnico era concorde circa le qualità di gioco di Nikola, ben confacente alle caratteristiche tecniche e tattiche necessarie. E volendo dare un’opinione più tecnica sull’arrivo di Nikola, posso dire che con il suo arrivo aggiungiamo un importante tassello al nostro roterà; l’allenatore Kolec potrà contare su un giocatore dotato di grinta e volontà, elementi che che proseguo del campionato saranno fondamentali sia nel reparto difensivo sia in quello di attacco».

«Sono contento di essere venuto in questo bel paese e in questa grande città. La squadra mi ha accettato nel miglior modo possibile, in un periodo di tempo molto breve e abbiamo iniziato una collaborazione molto buona. Per quanto riguarda la squadra, è molto giovane, con un sacco di buoni individui e grandi ambizioni. Ci alleniamo ogni giorno con alta qualità, e abbiamo solo fiducia che attraverso l’allenamento e il lavoro comune possiamo raggiungere un obiettivo più alto e risultati migliori. Abbiamo condizioni soddisfacenti e corrette in tutto, sta a noi allenarci duramente e lottare per Cassano».