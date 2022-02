New entry nella giunta di Robecchetto con Induno: Claudia Chiodini è la nuova assessora all’Istruzione

Rimpasto nella giunta comunale di Robecchetto con Induno: entra Claudia Chiodini: quarantuno anni e robecchettese dalla nascita, Chiodini è laureata in Lettere moderne; impiegata, mamma di due bambini, è stata rappresentante di classe nel mondo della scuola.

Il consiglio comunale di Robecchetto con Induno, in occasione della seduta di giovedì 3 febbraio, ha provveduto alla surroga del consigliere dimissionario Edoardo Lego. Al suo posto è subentrato Leopoldo Alessandrì, terzo dei non eletti nella lista Civitas, 71 anni, pensionato e residente a Malvaglio.

Il sindaco Giorgio Braga ha spiegato che «il primo dei non eletti Cesare Carabelli ha dovuto rinunciare in quanto lo scorso dicembre è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione di Azienda sociale del Castanese. Mentre Barbara Acquilino, seconda dei non eletti, ha a sua volta rinunciato per sopraggiunti motivi lavorativi».

Il primo cittadino ha ribadito che la lista “Civitas” continuerà a lavorare con impegno e serietà per la buona amministrazione del bene comune a vantaggio esclusivo della comunità, in primis per gestire con grande senso di responsabilità la delicata fase di ripresa post-pandemia, in stretta sinergia con le altre amministrazioni del territorio e gli enti superiori.

I consiglieri delegati

Successivamente il sindaco ha comunicato le nuove deleghe: Alessandro Mollica (vicesindaco, Urbanistica, Ambiente, Attività produttive, Commercio, delega alla frazione Malvaglio); Claudia Chiodini (assessore alla Pubblica Istruzione, Sport e tempo libero); Daniele Colombo(assessore ai Lavori pubblici e manutenzione); Marta Langè (assessore alle Politiche sociali, Rapporti con Azienda Sociale, Mensa scolastica, Pari opportunità, Politiche di genere, Associazioni).

Braga ha anche comunicato la nuova distribuzione delle deleghe ai consiglieri comunali, che svolgeranno il loro lavoro in sostegno allo stesso sindaco e agli assessori: Leopoldo Alessandrì (Sicurezza, Protezione Civile, Servizio raccolta rifiuti), Giacomo Bergamaschi (capogruppo di Civitas, Organizzazione eventi in materia di salute e ambiente, Sport e tempo libero); Margarida Maria De Jesus detta Megy (Associazioni, Commercio); Sofia De Dionigi (Cultura ed innovazione tecnologica).

Il sindaco Giorgio Braga ha mantenuto le deleghe a Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (con il supporto del consigliere delegato Leopoldo Alessandrì); Cultura ed innovazione tecnologica (con il supporto della consigliera delegata Sofia De Dionigi); Bilancio, Personale, Edilizia Privata.