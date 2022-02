Niente sfilata: il Carnevale 2022 a Varese è un concorso per la Mascherina d’oro

“La pandemia ci costringe nuovamente ad annullare i festeggiamenti pubblici per il Carnevale ma, anche se non possiamo ritrovarci tutti insieme, celebreremo comunque le mascherine”.

Così la Famiglia Bosina annuncia che per il terzo anno consecutivo la tradizionale sfilata di Carnevale per le vie del centro città, con carri e gruppi in arrivo da diversi quartieri e comuni limitrofi non si farà. “Purtroppo la legge non ci consente ancora di organizzare la festa – dice il regiù Luca Broggini – in accordo con il Sindaco abbiamo comunque deciso di condividere la festa con i bambini grazie al Concorso Mascherina d’oro 2022.

Concorso Mascherina d’oro

Il concorso è gratuito e aperto a tutti i bambini dai 2 agli 11 anni.

Per partecipare sarà sufficiente mandare una foto del bimbo o della bimba travestiti via email all’indirizzo segreteria@famigliabosina.it entro le ore 12 di mercoledì 2 marzo con tutte le informazioni richieste in questo modulo questo modulo.

“Anche se non tutte le foto saranno pubblicate, sarebbe meglio che il viso del bambino fosse mascherato o truccato in modo da non renderlo direttamente riconoscibile”, si legge nel bando pubblicato sulla pagina Facebook della Famiglia Bosina.

Vincitori e discorso del Re bosino

I vincitori saranno contatti direttamente dalla Famiglia Bosina che pubblicherà i risultati sabato 5 marzo assieme al tradizionale discorso del Re Bosino che sarà pronunciato in una piccola cerimonia ristretta e simbolica.